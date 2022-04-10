10 معلومات عن الملوثات العضوية الثابتة وخطورتها على الإنسان والبيئة

يعد ملف الملوثات العضوية الثابتة من أخطر الملفات البيئة التى تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة المحيطة به.

خلال هذا التقرير نرصد تعريف تلك الملوثات وأنواعها وأهم خصائصها ولماذا تشكل خطورة على صحة الإنسان وما هى أنواعها.

1- الملوثات العضوية الثابتة هى مواد كيماوية عضوية، تشكل ذرات الكربون بنيتها الأساسية، وهى شديدة السمية.

2- تلك الملوثات تقاوم التحلل فى البيئة بيولوجيا، أو كيميائيا، أو حرارياً، أو ضوئياً، كما انها تترسب فى التربة لفترات طويلة، وتصل احيانا لعقود من الزمن، كمل يصعب ذوبانها فى الماء، و وتطاير من مكان إلى آخر، لمسافات تمتد احيانا إلى الاف الاميال ، كما انها تتراكم فى أنسجة الإنسان و الكائنات الحية، وتسبب أمراض خطيرة .

3- يطلق عليها ثابتة لأنها تبقى فى البيئة لفترات طويلة تمتد لسنين و لا تذوب و لا تتحلل، وتظل محتفظة بمكوناتها من هواء و ماء و تربة.

4-كانت هذه الملوثات العضوية الثابتة تستخدم فى عدة مجالات، منها مكافحة انتشار الأمراض، حيث كانت تستخدم لمكافحة الملاريا، اضافة إلى انها تستخدم فى القضاء على بعض الحشرات، وكانت تستخدم أيضا كمبيدات لمقاومة الآفات الزراعية، وحماية المحاصيل، كما انها تستخدم فى الصناعات الكهربائية المبيدات و البلاستيكو المطاط وايضا صناعة المنسوجات .

5-ويستخدم العالم حاليا بدائل لهذه الملوثات العضوية الثابتة، فمثلا يتم اتباع أساليب المقاومة الحيوية للأفات و الحشرات فى الزراعة النظيفة التى تعتمد على الأسمدة العضوية، و الحد من استخدام المبيدات الكيماوية، بالاضافة إلى أتباع أساليب المكافحة المتكاملة للآفات .

6- ومن المخاطر الصحية لهذه لملوثات العضوية الثابتة أن التعرض المباشر و غير المباشر لها الملوثات العضوية الثابتة يسبب أمراضا خطيرة ليس للإنسان فقط ، وانما لمختلف الكائنات الحية.

7- من الأمراض التى تسببها الملوثات العضوية الثابته ، السرطان، و حدوث خلل الجهاز المناعى، وايضا الفشل التنفسى و أمراض الجهاز العصبى، كما تساهم فى احداث الطفرات الوراثية و اضطراب الغدد، و تؤثر على وظائف التكاثر ، و اضطراب وظائف عناصر الدم، و وظائف الكبد و الكلى، كما تسبب الارهاق و الصداع، و تمتد تاثيراتها السلبية على القدرة على الادراك و التحصيل و التركيز، تزيد من الاستعداد للاكتئاب و اليأس .

8- تدخل هذه الملوثات العضوية إلى جسم الإنسان ، عن طريق الأكل و الشرب، و قد يشرب الإنسان من مياة ملوثة تعرضت لل pops، و احيانا قد يتناول الانسان الأغذية والحبوب ، الفواكة ، الخضروات ، يكون مصدرها تربة ملوثة بالpops ، أو أسماك أو لحوم حيوانات أو طيور تعرضت للpops، أو تغذت أيضا بأغذية ملوثة بها و يؤثر أيضا على منتجات الأسماك و الألبان و البيض .

9- ويمكن أيضا أن تدخل هذه الملوثات العضوية الثابته للانسان عن طريق الاستنشاق، او عن طريق الامتصاص و الأغشية المخاطية، وقد تصل للأجنة عن طريق المشيمة و للرضع عبر لبن الأمهات .

10-حددت اتفاقية ستكهولم للملوثات العضوية الثابتة أثنى عشر مركبا كيميائيا خطيرا ، ضمن الملوثات العضوية الثابتة الاشد خطورة سميت (الدستة القذرة ) و هى مبيدات حشرية الدرين ، كلوروان، اندرين، هبتا كلور، ميركس، ددت، توكسانين، وكيماويات صناعية، منها هيكساكلوروبنزين، ثنائى فنيل متعدد الكلور pcbs، وديكسونات، و فيورينات، وأضافت اتفاقية استكهولم تسع ملوثات جديدة ، مثل ألفا سداسى كلورهكسان حلقى، وبيتا سداسى كلور هكسان حلقى، كلورديكون، سداسى، البروم ثنائى الفينيل، سداسى بروم ثنائى فينيل اثير ليندين، خماسى كلور البنزين، حامض اوكتان فلوريد، سلفونيك، ورباعى البروم ثنائى فينيل الير.