وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء يكرم مديرى الإدارات التعليمية

شمال سيناء ـ محمد حسين

كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، مديرى الإدارات التعليمية المشاركين فى ارتقاء العملية التعليمية بالمدارس الرسمية للغات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء،أن التكريم جاء لدورهم فى نجاح العملية التعليمية بالمدارس،وتم بحضور محمد عبد الله العلاقمى مدير إدارة المدارس الرسمية للغات ، وعاطف العلاقمى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

كما قام وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، بإجراء سحب قرعة الدورة الرمضانية والتى تنظمها مديرية التربية والتعليم فى لعبتى كرة القدم الخماسية وتنس الطاولة (رجال - سيدات )، وإفتتاح المركز الرئيسى للموهوبين بمدرسة أحمد عرابى الإبتدائية والتى تشرف عليه إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بديوان عام مديرية التربية والتعليم، وضم المعرض الفنى للطلاب الموهوبين فى مجال الرسم إنتاج 12 ورشة.

كما شهدت مديرية التربية والتعليم إفتتاح معرض الأنشطة للغة الفرنسية،وتكريم المدارس الفائزة فى مسابقة أحسن إذاعة باللغة الفرنسية،وكرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء،توجيه المجال الصناعى وتوجيه التربية الزراعية لمشاركتهم فى حفل ختام الأنشطة لهذا العام.