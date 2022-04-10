وكيل "الحج والعمرة": النسبة الأكبر لحجاج هذا العام ستكون القادمين من خارج السعودية

وأكد في هذا الصدد الترحيب بجميع المسلمين من كل دول العالم، وأنه لن يكون هناك أي دولة مستثناة من أداء الحج، مشيرًا إلى أن المشاعر المقدسة في مكة المكرمة لها حدود شرعية وزمانية تتطلب أداء المناسك في وقت ومكان معين فهناك حصص مخصصة لكل دولة وهي نسبة واحد إلى ألف، وهذا ما سيتم العمل به في حج هذا العام مع استكمال الشروط الصحية.