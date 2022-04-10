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وزير دفاع سلوفاكيا: مفاوضات مع أوكرانيا لبيع مدافع هاوتزر

الأحد، 10 أبريل 2022 03:30 م
وزير دفاع سلوفاكيا: مفاوضات مع أوكرانيا لبيع مدافع هاوتزر اوكرانيا
كتب ـ أحمد عرفة

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قال وزير دفاع سلوفاكيا، ياروسلاف ناد، إن هناك مفاوضات مع أوكرانيا لبيع مدافع هاوتزر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق اقترح ممثل شبه جزيرة القرم في مجلس النواب الروسي ميخائيل شيريميت أن تعلق موسكو إمدادات الغاز إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي .

قال شيريميت في مقابلة مع سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته غير المحترمة والمهينة تجاه روسيا.

وأضاف "وردًا على أفعالهم غير الودية، أعتقد أنه يجب علينا الرد بعقوبات صارمة ووقف إمدادات الطاقة مؤقتًا حتى يدرك النظراء الأوروبيون أن السياسة العدوانية تجاه روسيا ضارة ويُعاقب عليها " .

وأفاد بأن الاتحاد الأوروبي ارتكب "خطأ فادحًا" باختياره الولايات المتحدة "أفضل صديق له".

وفي عام 2021 الماضي، بلغت واردات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 45% من الغاز و27% من النفط الخام و46% من الفحم، وفقًا للمفوضية الأوروبية.

 


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