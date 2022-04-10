وزير خارجية العراق وعمار الحكيم يبحثان الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة

كتب : أحمد جمعة

استقبل وزير الخارجيَّة العراقى فؤاد حسين، الأحد، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطنيّ العراقي، والوفد المرافق له.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها أن عمار الحكيم تطرق إلى الوضع السياسيّ في البلاد وحالة الانسداد التي تمر بها عمليّة تشكيل الحكومة الجديدة، مُشيراً إلى مشروعه المطروح للخروج من الأزمة. كما بحثا خلال اللقاء عدداً من جوانب الأزمة ومواقف الأحزاب والتيارات السياسيّة المُختلِفة والتحديات التي تواجه العراق.

بدوره أشارَ وزير خارجية العراق إلى الوضع الإقليميّ، وإلى ما خَلُصَت له زيارة وزراء مجموعة الاتصال للجامعة العربيَّة إلى موسكو و وارسو، بهدف إجراء الحوارات مع وزيريّ خارجيَّة روسيا الاتحادية وأوكرانيا حول الحرب الدائرة والصراع الغربيّ-الروسيّ، كما وتطرق وزير خارجية العراق إلى المباحثات التي أجريت بين دول الخمس +(1) حول المشروع النوويّ الإيرانيّ، وكيفية معالجة بعض الأمور الخلافيَّة والتي لا تتعلق بالمشروع المذكور مُباشرةً.

وفي ختام اللقاء قدّم وزير خارجية العراق شكره لعمار الحكيم على هذه الزيارة وتمنى له التوفيق في مشروعه المطروح.