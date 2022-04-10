اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى ورئيس الوزراء بذكرى العاشر من رمضان

الأحد، 10 أبريل 2022 03:41 م
وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى ورئيس الوزراء بذكرى العاشر من رمضان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب ـ على عبد الرحمن

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بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان ، وجاء فى نص البرقية : "يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ".
 
وأضاف وزير التنمية المحلية فى البرقية : داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على فخامتكم وشعب مصر العظيم بمزيد من التقدم والنجاح والازدهار ، وأن يحفظ لمصر مكانتها وأمنها بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة .
 
كما بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، ببرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان ، وجاء فى نص البرقية :  يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان .
 
وأضاف وزير التنمية المحلية فى البرقية : داعياً المولى عز وجل أن يبارك جهودكم المخلصة وتتحقق لمصرنا الغالية أمانيها في الأمن والسلام والتقدم والرخاء تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

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