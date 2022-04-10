وزير الإسكان: جولات مكثفة لمسئولى المدن الجديدة لمتابعة سير العمل

كتب أحمد حسن

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسئولى أجهزة مدن ( العاشر من رمضان – الشروق – شمال خليج السويس – بني سويف الجديدة - العبور) قاموا بجولات مكثفة لمتابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها، لدفع العمل بالمشروعات والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، لإنجاز خُطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية فى التوقيتات المحددة.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، يرافقه مسئولو الجهاز، عدداً من المشروعات السكنية ومنها " مشروع سكن لكل المصرين "، بجانب المرور على الأعمال الجاري تنفيذها بعددٍ من الأحياء، حيث شملت الجولات، المرور بالحى 16 لمتابعة مشروع استكمال ٤٣ عمارة إسكان اجتماعى لمنخفضى الدخل، حيث تتضمن الأعمال الجارية تنفيذ الوحدات، والتشطيبات ببعض العمارات وأعمال تنسيق الموقع.

كما تفقد المهندس أحمد عمران، الأعمال الجارية بموقع مشروع 52 عمارة " إسكان منخفضى " ضمن المرحلة الرابعة بمشروع سكن لكل المصريين، شرق حى الأندلس بالحى 16 بمساحة ٧٥ م2 للوحدة كاملة المرافق من " مياه – صرف – كهرباء – طرق - غاز طبيعي"، بجانب متابعة كافة الأعمال داخل المشروع حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق، كما تم المرور على أعمال الإسكان منخض الدخل بالحى 12 والذي يضم 21 عمارة.

كما تفقد المهندس أحمد عمران، محطتى الصرف الصحى رقمي ( ٣ و ٤ ) لصرف المناطق الصناعية جنوب المدينة ومنطقة المطورين الجنوبية، مشدداً على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقاً للجدول الزمني المتفق عليه وبالجودة المطلوبة، بجانب القيام بجولة ميدانية للوقوف على أعمال الزراعة بالحى 33 وتسوية المسطحات الخضراء بكافة أحياء المدينة تباعاً، كما تفقد أعمال الزراعة بالحيين 11 و 16 مروراً.

وأكد المهندس أحمد عمران، استمرار الأعمال بمنظومة تطوير الطرق بالمدينة، لافتاً إلى أنه جارٍ تنفيذ الطبقة السطحية " الأسفلت " بمحور طريق مدخل المدينة رقم 2، مروراً بميدان مصر النور، وكذا أعمال الطرق بالحي 28، لربط المجاورات السكنية بالطرق الرئيسية والفرعية وسهولة حركة المواطنين بين الأحياء .

بينما تفقد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، يرافقه مسئولو الجهاز، الأعمال الجارية بمشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بمناطق العمارات من المنطقة الأولى حتى المنطقة السادسة، والتي جاء المشروع فيها استجابةً لطلبات سكان تلك المناطق التى يتعدى عدد قطع الأراضي السكنية بها 1400 قطعة بخلاف قطع الأراضي الخدمية والاستثمارية، حيث يساهم المشروع أيضاً في خلق بيئة مناسبة للاستثمار.

وأوضح رئيس الجهاز، أن خُطة العمل بدأت بمناطق: الأولى، والثالثة ، والرابعة ، والسادسة وبعض مجاورات المنطقة الثانية وهى المناطق المنتهى بها توصيل مرفق الغاز الطبيعى يتبعها باقى المناطق، وتتضمن الأعمال حالياً تنفيذ أرصفة المشاة مع رفع كفاءة الأرصفة الحالية أمام العقارات والميادين وحول مناطق الخدمات، مع تحقيق الاستفادة أيضاً بالبردورات والإنترلوك الصالح لإعادة الاستخدام، وكذا تدعيم بالوعات المطر وزيادة عددها، والانتهاء من أعمال الاختبارات اللازمة لشبكة الغاز، حتى يتم تنفيذ طبقة الأسفلت.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، خلال جولته، على سرعة إعادة الشىء لأصله لقطعيات الأسفلت الخاصة بتوصيل المرافق ورفع المخلفات الناتجة عن تنفيذ الأعمال المستهدفة، بهدف تيسير حركة انتقال القاطنين بمناطق المشروع .

وفي سياق متصل، تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، أعمال التشغيل والصيانة لشبكة الإنارة للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة، مطالبةً مسئولي إدارة الكهرباء وشركة التشغيل والصيانة بالمرور الدوري على أعمدة الإنارة ومراجعتها وتكثيف أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالشوارع الفرعية والرئيسية على مستوى المدينة.

كما شددت المهندسة أسماء مخلوف، على ضرورة الاهتمام بإجراء الصيانة الدورية للكهرباء وكافة الخدمات وإصلاح الأعطال فوراً، وتأمين وعزل جميع الوصلات والكابلات حفاظاً على أرواح المواطنين .

كما تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، أعمال تنفيذ محطة الرفع ضمن مشروع الغابة الشجرية وتشمل ( محطة رفع - خط طرد قطر ٧٠٠ مم - خزان تكديس سعة ١٠٠٠٠م٣ )، بتكلفة إجمالية تقدر بـ100 مليون جنيه، مؤكدة على ضرورة سرعة الانتهاء من المشروع طبقا للبرنامج الزمني.

وبدأ المهندس خالد رجب، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أولى جولاته الميدانية عقب توليه رئاسة الجهاز، بزيارة مداخل المدينة ومحاور المرور بها، ثم أتبع ذلك بزيارة لمنطقة الإسكان الاجتماعي ومنطقة إبني بيتك ٢، وذلك بحضور نواب ومعاوني رئيس الجهاز ومديري الإدارات التنفيذية المختصة.

وخلال الجولة، تابع مسئولو الجهاز، مستوى الخدمات وأعمال النظافة والصيانة بالمنطقة، مؤكدين على ضرورة قيام الإدارات التنفيذية بالأعمال المسندة إليها على أكمل وجه، كما وجهوا بضرورة المتابعة اليومية لأعمال شركة النظافة العاملة بالمنطقة، والتأكيد على نظافة الطرق ورفع صناديق القمامة على مدار اليوم حيث تُعد منظومة النظافة جزءا أصيلا من العملية التنموية بالمدن الجديدة.

وتابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، مشروع المحطة الوسيطة بالمنطقة الصناعية الأولى، وذلك للاطمئنان على الأعمال الجارية بالمحطة، والتأكد من تنفيذ الأعمال بالمواصفات المطلوبة وفي التوقيتات المتوقعة للانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالمشروع.

وأفاد رئيس جهاز مدينة العبور، أن الغرض من إنشاء مشروع المحطة الوسيطة هو فرز وتجميع المخلفات الصلبة الخطرة وغير الخطرة ما عدا القمامة والتي يتم نقلها إلى المقالب العمومية خارج المدينة، لنقلها إلى المحطة الرئيسية بمدينة العاشر من رمضان لإعادة تدويرها.

ولفت المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أن المشروع يتكون من ( هنجر مغلق لتجميع وفرز وإعادة تدوير المخلفات الصلبة - ميزان بسكول - منظومة الوقاية من الحريق خزان حريق أرضي + شبكة حريق – غرفتي ميزان وأمن - مبنى إداري - بخلاف الأسوار الخرسانية المحيطة بالمحطة وبوابات الدخول والخروج)، مضيفاً أن المساحة الإجمالية للمحطة حوالي 4600م2.

وأكد المهندس عبد الرءوف الغيطى، أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالمشروع وسوف يتم الاستعداد والتشغيل والاستفادة من المشروع خلال العام الجاري.