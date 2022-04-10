وزارة البيئة تحتفل اليوم بالتخلص النهائى من الملوثات العضوية الثابتة

كتبت منال العيسوى

تحتفل وزارة البيئة اليوم الأحد بالتخلص النهائى من الملوثات العضوية الثابتة خلال فعاليات احتفالية ختام مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضويه الثابتة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

تأتى الاحتفالية بعد نجاح المشروع فى تخلص مصر من حوالى 2000 طن من المبيدات العضوية الثابتة وعالية الخطورة، والزيوت الملوثة بمادة ثنائي فينيل متعدد الكلور.

ويعد الليندين هو أحد المبيدات التى كانت تستخدم لمقاومة الافات الزراعية، و ادرجته اتفاقية استكهولم ضمن قائمة الملوثات العضوية الثابتة شديدة الخطورة ، و استخدم فى مصر منذ عام 1952 وحتى عام 1978.

كان المشروع يهدف إلى التخلص الامن من حوالى 220 طن ، تم تخزينها فى ميناء الأدبية بالسويس، قبل دخولها البلاد منذ أكثر من خمس عشرة سنة.

كما يهدف المشروع ايضا الى التخلص من حوالى 430 طنا من المبيدات المحظورة، التى كانت مخزنة فى مخزن بمنطقة الصف بالجيزة ، وحوالى 350 طنا اخرى بمنطق أخرى.