اليوم السابع
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وزارة الاقتصاد الأوكرانية تعلن حظر "استيراد البضائع" من روسيا

الأحد، 10 أبريل 2022 03:00 م
وزارة الاقتصاد الأوكرانية تعلن حظر "استيراد البضائع" من روسيا الحرب بين روسيا واوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الاقتصاد الأوكرانية عن حظر "استيراد البضائع" من روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أنه خلال الليل الماضي، دُمّر بصواريخ عالية الدقة مطلقة من البحر في بلدة زفونيتسكويه بمقاطعة دنيبروبتروفسك مقر قيادة وموقع مرابطة قوات لكتيبة "دنيبرو" القومية وصل إليه مؤخرا تعزيزات مؤلفة من مرتزقة أجانب، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو دمرت منصات إطلاق لصواريخ "إس-300" تابعة للجيش الأوكراني في محيط قرية ستاروبوغدانوفكا في مقاطعة نيقولايف (ميكولايف) وفي مطار تشوغويف العسكري في مقاطعة خاركوف.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إلى إسقاط الدفاعات الجوية الروسية ثماني طائرات مسيرة تابعة للجيش الأوكراني، مضيفا أن سلاح الجو قصف 86 هدفا عسكريا في أراضي أوكرانيا، منها مقر قيادة ومستودعا ذخيرة وثلاثة مستودعات وقود وثلاث راجمات صواريخ و49 موقعا حصينا وتجمعا للآليات الحربية الأوكرانية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، ، أن الجيش الروسي دمر منذ بداية عمليته العسكرية في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي، وفقا لإحصاءات وزارة الدفاع، 127 طائرة و98 مروحية و234 منظومة صاروخية من أطرزة "إس-300" و"أوسا" و"بوك-إم 1"، و436 طائرة مسيرة و2052 دبابة ومدرعة و232 راجمة صواريخ و894 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 1975 مركبة عسكرية خاصة.

 


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