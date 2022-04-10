هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة تكثف أعمالها بمحيط مسجد الحسين

أكد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أنه تم رفع كفاءة منطقة الحسين والمنطقة المحيطة بها بعد الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير المناطق المحيطة بمساجد آل البيت فى إطار اهتمام كبير من الدولة بتطوير ورفع كفاءة جميع المساجد الأثرية فى كافة أحياء القاهرة.

كما تم رفع كفاءة الإضاءة بمحيط مسجد سيدنا الحسين مع الدهانات وتغير منظومه الإنارة بتركيب كشافات الليد واستعدال الأعمدة وإحكام غلقها.

وأوضح رئيس الهيئة أنه سيتم الانتهاء من وضع ودهانات اللوحات الإرشادية بطول مداخل ومخارج ومحاور مسجد سيدنا الحسين.

وأكد الشرشابى انه يتم الاشراف على النظافة اليومية ورفع كفاءة النظافة ورفع التراكمات وغسيل وتطهير البلدورات والأرصفة بكافه ارجاء المنطقه وتحسين المظهر العام، مشيرا إلى أن اعمال الورش الإنتاجية فى رفع كفاءه الاسوار الحديدية مستمرة، بطول الطريق حتى كوبرى الأزهر مع تأكيد على مستوى الدهانات والانتهاء منها ووضع اللوحات الإرشادية.