هل تشعر بألم فى المعدة بعد تناول وجبة الإفطار فى شهر رمضان؟.. اعرف السبب

كتبت ـ ميرفت رشاد

هل تشعر بألم فى المعدة بعد تناول وجبة الإفطار فى شهر رمضان؟، الألم المتكرر بعد الأكل يمكن أن يكون أحد أعراض العديد من اضطرابات الجهاز الهضمى، وفى السطور القادمة سنقدم لك الأسباب الشائعة لحدوث هذه الأعراض وفقا لما نشره موقع " verywellhealth".

الأسباب الشائعة

يمكن تتبع آلام البطن بعد تناول الطعام لأسباب عديدة، من الإفراط في تناول الطعام إلى التهاب البنكرياس أو التهاب البنكرياس الموجود خلف المعدة.

الأكل كثيرًا أو سريعًا جدًا

يمكن أن تحتوي المعدة "المتوسطة" على كوب أو كوبين من الطعام فقط، غالبًا ما تبدأ المشكلة عندما يحاول الأشخاص تجاوز هذه السعة، يجب أن تتمدد المعدة لإفساح المجال للطعام الإضافي، مما قد يسبب عدم الراحة أو الألم.

يمكن أن يؤدي تناول الطعام بسرعة كبيرة والذي غالبًا ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام إلى ابتلاع المزيد من الهواء، مما يؤدي إلى الانتفاخ والغازات.

عسر الهضم

يُطلق على الألم أو الحرق في منتصف الجزء العلوي من البطن عسر الهضم ، وقد يسبب عسر الهضم ما يلي:

الشعور بالشبع في وقت مبكر من الوجبة

الانتفاخ

غثيان

عدم تحمل الطعام والحساسية



يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الطعام تجنب بعض الأطعمة أو المكونات تمامًا لأنها يمكن أن تؤدي إلى استجابة مناعية غير طبيعية ، والتي في بعض الحالات ، يمكن أن تكون مهددة للحياة،الحساسية تجاه البيض والحليب والفول السوداني والمحار والقمح هي الأكثر شيوعًا .

الارتجاع المرىء

مرض الارتجاع (GERD) هو حالة صحية يتدفق فيها الحمض من معدتك إلى المريء ، وهو الأنبوب الذي يؤدي إلى فمك.

متلازمة القولون العصبي



متلازمة القولون العصبي (IBS) هي حالة صحية يعاني فيها الأشخاص من ألم بطني مستمر، في الواقع ، ثلاثة من أكثر أنواع القولون العصبي شيوعًا تنطوي على عدم ارتياح في البطن

حصى في المرارة



حصوات المرارة عبارة عن رواسب صغيرة صلبة شبيهة بالبلورات يمكن أن تتشكل في المرارة أو القنوات الصفراوية ، تسبب حصوات المرارة أحيانًا الألم بعد تناول الطعام ، خاصةً إذا كانت الوجبة كبيرة أو غنية بالدهون.

التهاب البنكرياس



يمكن أن يسبب التهاب البنكرياس الألم بعد الأكل، غالبًا ما يبدأ في الجزء العلوي من البطن وينتشر إلى الخلف. قد تعاني أيضًا من الغثيان والقيء - وهما من الأعراض الواضحة لالتهاب البنكرياس والتي يمكن أن تفصلها عن الأسباب الأخرى لألم المعدة بعد تناول الطعام.