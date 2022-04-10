نقيب التمريض تكشف إنجازات التمريض المصرى فى عهد الرئيس السيسى

كشفت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن الإنجازات التى شهدتها مهنة التمريض فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافته إلى أن المهنة شهدت تطويرًا حقيقيًا لم يسبق من قبل، منذ تولى الرئيس السيسى.

وأوضحت أن قائمة الإنجازات تشمل؛ رفع مستوى أداء التمريض من خلال التدريب المستمر فقد تم تدريب ما يقرب من 100ألف ممرض وممرضة في السنوات السبع الماضية بمختلف التخصصات وحصولهم علي الدبلومات المهنية المختلفة، إطلاق البرامج التكميلية لاستكمال الدراسة لفنيى التمريض وإتاحة الفرصة لحصولهم علي البكالوريوس التقني وكذلك الماجستير والدكتوراة المهنية.

وأشارت إلى أن المهنة شهدت توسعًا أفقيًا ورأسيًا في المعاهد الفنية للتمريض ليصبح العجز في صفوف التمريض 10 آلاف بعد أن بلغت نسبة العجز 60 ألف، بالإضافة إلى التوسع في الكليات الأهليه وانشاء كليات تمريض بها مثل الملك سلمان والجلالة.

وأوضحت أن منظومة التمريض شهدت تحسنًا كبيرًا بالتزامن مع تطبيق منظومة التامين الصحي الشامل والاهتمام بهيئة التمريض وتحسين الاجور وتحسين المظهر العام من خلال عمل هوية بصرية للزي الجديد داخل المنظومة، وتبادل الخبرات من خلال ايفاد تمريض للتدريب بايطاليا ونقل الخبرات.

وقالت إن نقابة التمريض شهدت انشاء اول نادي للتمريض بمحافظة بور سعيد والاخر بالمعادي بمحافظة القاهرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود؛ إلى أنه تم زيادة الحوافز المالية للتمريض بالتزامن من رفع بدل المهن الطبية، لافته إلى أن نقابة التمريض كانت ضمن المشاركين فى منتديات الشباب واجتماعات الأسر المصرية.

وأكدت نقيب التمريض، أن أطقم التمريض حظت بالكثير من الدعم الأدبي والمعنوي والمالي اثناء جائحة فيروس كورونا.

وبناءًا علي كل ما ذكر تتقدم النقابه العامه للتمريض المصري بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على كل ما قدمه للمنظومه الصحيه بوجه عام ولهيئة التمريض بوجه خاص وتشيد النقابه العامه بدور الإعلام المصري في إبراز دور الجيش الأبيض خلال جائحة كرونا، وتربا النقابة أصحاب المهن من التدخلات الخارجية واستغلال بيان مناشدة رئيس الجمهورية لدعم التمريض..