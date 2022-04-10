اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مفوضية حقوق الإنسان الروسية: إتمام عملية تبادل أسرى جديدة بين موسكو وكييف

الأحد، 10 أبريل 2022 12:36 م
مفوضية حقوق الإنسان الروسية: إتمام عملية تبادل أسرى جديدة بين موسكو وكييف الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكدت مفوضية حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، إتمام عملية تبادل أسرى جديدة بين روسيا وأوكرانيا.

وأشارت موسكالكوفا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، إلى عودة أربعة من موظفي شركة روس آتوم الروسية، فضلا عن عسكريين روسيين تم أسرهم .

وكانت حقوق الإنسان الروسية قد أعلنت أمس عن تبادل سائقي شاحنات بين روسيا وأوكرانيا، مبينة أن 32 سائقا روسيا و 20 سائقا أوكرانيا، علاوة على عدد من مواطنين بيلاروس أعيدوا إلى بلادهم .

وأكدت إطلاق سراح 14 بحارا روسيا في سفينة "آزوف كونكورد" بفضل الإجراءات المنسقة للقوات الروسية، مضيفة: "أن القوات الأوكرانية احتجزت طاقم السفينة في ميناء ماريوبول في 24 فبراير الماضى " .

 


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