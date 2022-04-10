مصرع طالب أسفل عجلات قطار بمحافظة قنا

كتب ـ صابر سعيد

لقى طالب مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار بمزلقان قرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا.



تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع طالب أسفل عجلات القطار بمزلقان قرية بهجورة في نجع حمادي وتم نقله إلى مستشفى بهجورة، وأسفر الحادث عن مصرع مكاريوس وجيه، 16عاما، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى فيما أخطرت النيابة لتولي التحقيقات.



وفي سياق آخر، لقى عاملان مصرعهما، بعد سقوطهما داخل بئر صرف صحي أثناء عملية التطهير، بالقرب من ديوان محافظة قنا، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع عاملين سقطا داخل بئر صرف صحي أثناء تأدية عملهما في تطهير إحدى بالوعة صرف الصحي بالقرب من الديوان العام لمحافظة قنا.

وعلي الفور انتقلت قوة من الإنقاذ النهري وقامت بانتشال الجثتين، ونقلهما إلى المستشفى، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.