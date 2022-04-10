مصرع شاب إثر سقوطه من الدور السادس بحى العرب ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقي شاب في العقد الثالث من عمره، مصرعه، مساء اليوم الأحد، إثر سقوطه من مرتفع الدور السادس بإحدى عقارات محافظة بورسعيد.

تلقى الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إشارة بوصول محمد حسن فهمى حسن محمد، 23 سنة، ومقيم بأرض العزب في نطاق حي العرب، بادعاء سقوط من الدور السادس.

وأصيب الشاب باشتباه نزيف بالمخ وكانت حالته العامة سيئة بعد نقله إلى المستشفى، ولكن حاولت الأطقم الطبية التعامل معه َإنقاذ حياته إلى أنه فارق الحياة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ووضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وأصدر اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، تعليماته بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث والوقوف على تفاصيل الواقعة.