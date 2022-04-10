مستشار النمسا يختتم زيارته إلى أوكرانيا بعد معاينة موقع "مجزرة بوتشا"

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اختتم المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم زيارته التضامنية إلى أوكرانيا والتي استمرت يومين.

وذكرت المستشارية النمساوية - في بيان اليوم الأحد أن نيهمر حرص على زيارة ضاحية بوتشا في كييف حيث وقعت المجزرة بحق المدنيين الأبرياء، مشيرة إلى أن المستشار استمع إلى شهود عيان عن الفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين.

ولفت البيان إلى أن المجزرة راح ضحيتها 300 قتيل، ومازال البحث جاريا عن جثث جديدة.

وكان المستشار النمساوي قد التقى أمس في كييف مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميهال وعمدة كييف فيتالي كليتشكو، واتفق معهم على زيادة حجم المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة في أوكرانيا.

من جهته، اختتم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، زيارته إلى العاصمة الأوكرانية "كييف"؛ حيث التقى خلالها بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.