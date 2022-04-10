مستشار النمسا: توافق مع زيلينسكى على ضرورة دعم الشعب الأوكرانى

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وصف المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف بأنه كان وديا للغاية وشهد التوافق التام بين البلدين على رفض وإدانة العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا .

وقال نيهمر - بحسب بيان للمستشارية النمساوية- إنه "لأمر محزن أن نرى الدمار والمعاناة التي يعيشها الشعب الأوكراني".

وشدد نيهمر على أن النمسا تعرف جيدا ما يعانيه الشعب الأوكراني حاليًا وسوف تستمر في المساعدة من أجل تخفيف المعاناة وإنهاء هذه الحرب.

يشار إلى أن المستشار النمساوي بدأ اليوم زيارة بالقطار إلى كييف لتأكيد التضامن مع الشعب الأوكراني وقد زار اليوم موقع مجزرة بوتشا ويختتم الزيارة اليوم الأحد.