اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مستشار الأمن القومى الأمريكى: نعمل مع أوروبا لتقليل الاعتماد على النفط الروسى

الأحد، 10 أبريل 2022 09:10 م
مستشار الأمن القومى الأمريكى: نعمل مع أوروبا لتقليل الاعتماد على النفط الروسى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
أ ش أ

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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن على اتصالٍ مباشر مع القادة الأوروبيين من أجل تكثيف الجهود الرامية لمساعدة أوروبا على الاستغناء عن النفط والغاز الروسيين.


وقال سوليفان، في تصريحات إعلامية أوردتها صحيفة "يو إي إيه توداي" الأمريكية اليوم الأحد "تعمل واشنطن مع الدول الأوروبية لتقليل اعتمادها على النفط الروسي"، مشيرا إلى أن بايدن على اتصال مباشر مع القادة الأوروبيين بشأن تلك المسألة".

وحسب ما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قال سوليفان إن القائد العسكري الذي تم تعيينه مؤخرا للإشراف على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "سيكون مُرتكبا آخر للجرائم ضد المدنيين الأوكرانيين".


وأضاف أن "الجنرال الروسي ألكسندر دفورفنيكوف لديه سجل حافل بالعنف ضد المدنيين في مناطق أخرى"، منوها في الوقت نفسه إلى أن "أي تعيين جديد تجريه موسكو في القيادات العسكرية لديها لا يعني مسح حقيقية أن روسيا واجهت بالفعل فشل استراتيجي في أوكرانيا".


يذكر أن الاتحاد الأوروبي أكد أكثر من مرة أنه يسعى لتقليل اعتماد الدول الأعضاء على الغاز الروسي، لكن التكتل لم يتخذ حتى الآن أي خطوات فعلية في هذا الصدد.


وفرضت الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق ضد روسيا، عقب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تنفيذ عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.


واستهدفت العقوبات الغربية الاقتصاد الروسي والقطاع المصرفي، ودفعت عددا من الشركات إلى الانسحاب من السوق الروسية.


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