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مستشار الأمن القومى الأمريكى: استهداف روسيا للمدنيين فى أوكرانيا جريمة حرب

الأحد، 10 أبريل 2022 03:29 م
مستشار الأمن القومى الأمريكى: استهداف روسيا للمدنيين فى أوكرانيا جريمة حرب سوليفان
كتب أحمد عرفة

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن قائد العمليات الروسية الجديد في أوكرانيا سيرتكب جرائم وحشية، موضحا أن استهداف روسيا للمدنيين في أوكرانيا جريمة حرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن بنك الاستثمار الأوروبي "EIB" استعداده لتقديم 4 مليارات يورو خلال عامي 2022 و2023 لدعم برامج تأمين الخدمات العامة للاجئين الأوكرانيين وتطوير البنية التحتية بالمدن والمناطق التي تستضيف لاجئين في دول الاتحاد الأوروبي ومساعدتها في توفير الاستثمارات العاجلة من أجل تطوير البنية التحتية الاجتماعية كذلك.

وأكد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير - في بيان للبنك - التزام البنك بتوفير الدعم المالي والاستشاري لمساعدة السلطات المحلية لدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على مواجهة الدمار الرهيب الذي لحق بأوكرانيا وشعبها والذي تسبب في فرار الملايين بحثًا عن الأمن.

وأضاف هوير أن حزمة التضامن الأولية لأوكرانيا والتي سيتم الموافقة عليها قريبا من قبل مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي ستدعم المجتمعات التي ترحب باللاجئين وتأمين المرافق الاجتماعية اللازمة مثل المساكن والمستشفيات والمدارس ورياض الأطفال.

 

 

 


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