مرشحو الانتخابات الرئاسية بفرنسا يدلون بأصواتهم فى الجولة الأولى للانتخابات

ففي مدينة "بوردو" في إقليم "جيروند" بفرنسا، أدلى "فيليب بوتو" مرشح الحزب المناهض للرأسمالية اليساري المتطرف بصوته في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية .

وذكرت قناة "فرانس تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم، أن المرشح "جان لوك ميلانشون" من حزب فرنسا الأبيّة اليساري المتطرف توجه إلى مركز الاقتراع في الدائرة الثانية بمدينة "مارسيليا" في إقليم "بوش دي رون" التابع لمنطقة بروفنس ألب كوت دازور للإدلاء بصوته .

وأضافت القناة، أن المرشح "إريك زمور" من حزب "الاستعادة" اليميني المتطرف يدلي بصوته في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في الدائرة الثامنة بالعاصمة الفرنسية "باريس".

وأوضحت أن الرئيس الفرنسي السابق "فرانسوا أولاند" توجه إلى مركز اقتراعه في بلدة "تول" باقليم "كوريز" الفرنسي تابع لمنطقة "ليموزان" للإدلاء بصوته في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.

وأدلى "فابيان روسيل" مرشح الحزب الشيوعي الفرنسي بصوته في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية بـ"سانت اموند ليه-زو" بشمال فرنسا، كما أدلى "فاليري بيكريس" مرشح حزب "الجمهوريون" اليميني بصوته في الجولة الأولى لهذه الانتخابات في "فيليزي فيلاكوبلاي". وأدلت المرشحة "ناتالي أرتو" من حزب "النضال العمالي اليساري" المتطرف بصوتها في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في "بانتين" بـ"سان - سان -دينيس"، كما أدلت "مارين لوبان" مرشحة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بصوتها في هذه الجولة بـ"هينان بومونت" في إقليم "باد كاليه" من منطقة نور با دو كاليه في شمال فرنسا، كما أدلى "نيكولا دوبون آينيان" من حزب "انهضي يا فرنسا" اليميني بصوته في "يريس" ب"إيسون" و صوت "يانيك جادو" مرشح "حزب الخضر" في هذه الجولة في العاصمة الفرنسية باريس.

وبخلاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الطامح للفوز بولاية رئاسية ثانية تمتد 5 سنوات إضافية ، يتنافس في تلك الانتخابات 11 مرشحاً آخر أبرزهم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ، والتي سبق لها أن خاضت جولة الإعادة أمام ماكرون في الانتخابات الأخيرة .

ومع انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة الفرنسية 2022 ، جاء ماكرون في صدارة ترشيحات الناخبين بحسب استطلاعات الرأي ، متقدماً بفارق طفيف عن لوبان ، بعدما حصد المزيد من الشعبية لدوره الإيجابي في محاولات احتواء الحرب الأوكرانية ، واتصالاته المستمرة بأطراف الأزمة.

وتوقعت العديد من استطلاعات الرأي أن يخوض ماكرون ومارين لوبان جولة إعادة 24 إبريل الجاري ، حيث استطاعت لوبان الحفاظ علي حظوظها للمنافسة في تلك الانتخابات بعدما تخلت بشكل واضح عن مواقفها السابقة الداعمة لروسيا ، وإدانتها لـ الحرب الأوكرانية الدائرة منذ 24 فبراير الماضي.