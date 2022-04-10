مدينة أوديسا الأوكرانية تفرض حظر تجوال خشية من ضرب محتمل

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قررت السلطات بمدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا فرض حظر تجوال داخلها؛ خشية من ضرب محتمل بعد تعرض محطة كراماتورسك للقطارات بمنطقة دونيتسك شرقي البلاد أمس لهجوم صاروخي.

وقالت السلطات - في منشور أوردته قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية - إن الحظر سيبدأ من الساعة الـ 9 مساء السبت، حتى الساعة الـ 6 صباح الإثنين (بالتوقيت المحلي للبلاد)، مضيفة أنه تم اتخاذ القرار "بالنظر إلى الأحداث التي وقعت في كراماتورسك" والتهديد بتوجيه ضرب محتمل على مدينة أوديسا.

كما أنه سيتم تطبيق الحظر على مدينة أوديسا والمناطق المحيطة بها.

تجدر الإشارة إلى أن هجوما صاروخيا ضرب أمس محطة كراماتورسك للقطارات بمنطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، حيث كان يتجمع مدنيون هربا من المنطقة خشية وقوع هجوم روسي ما أودى بحياة عشرات القتلى.