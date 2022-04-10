اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 أبريل 2022 04:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مدينة أوديسا الأوكرانية تفرض حظر تجوال خشية من ضرب محتمل

الأحد، 10 أبريل 2022 04:00 ص
مدينة أوديسا الأوكرانية تفرض حظر تجوال خشية من ضرب محتمل الحرب الروسية الأوكرانية
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت السلطات بمدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا فرض حظر تجوال داخلها؛ خشية من ضرب محتمل بعد تعرض محطة كراماتورسك للقطارات بمنطقة دونيتسك شرقي البلاد أمس لهجوم صاروخي.
 
وقالت السلطات - في منشور أوردته قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية - إن الحظر سيبدأ من الساعة الـ 9 مساء السبت، حتى الساعة الـ 6 صباح الإثنين (بالتوقيت المحلي للبلاد)، مضيفة أنه تم اتخاذ القرار "بالنظر إلى الأحداث التي وقعت في كراماتورسك" والتهديد بتوجيه ضرب محتمل على مدينة أوديسا.
 
كما أنه سيتم تطبيق الحظر على مدينة أوديسا والمناطق المحيطة بها.
 
تجدر الإشارة إلى أن هجوما صاروخيا ضرب أمس محطة كراماتورسك للقطارات بمنطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، حيث كان يتجمع مدنيون هربا من المنطقة خشية وقوع هجوم روسي ما أودى بحياة عشرات القتلى.
 

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة