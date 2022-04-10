محكمة كولومبيا تسمح بتسليم "أوتونيل" أخطر رجل مخدرات بعد اسكوبار لأمريكا

كتبت ـ فاطمة شوقى

أيدت الغرفة الجنائية لمحكمة العدل العليا في كولومبيا تسليم دايرو أنطونيو أوسوجا ديفيد، المعروف باسم أوتونيل، المطلوب في ذلك البلد بتهم تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأُلقي القبض على أوتونيل، الذي كان يُعتبر أكثر مهربي المخدرات المطلوبين في كولومبيا، في أكتوبر الماضي في سيرو دي يوكي، بالقرب من بلدة نيكوكلي، بمقاطعة أنتيوكيا، في شمال غرب الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

تم تقديم جائزتين مقابل القبض عليه: 800 ألف دولار أمريكي من الحكومة الكولومبية و 5 ملايين دولار أمريكي من الولايات المتحدة.

لم يكن أوتونيل مجرد مهرب مخدرات قوي، رئيس عشيرة ديل جولفو، التي تسيطر اليوم على ما يقرب من 300 بلدية في البلاد (25٪ من الإجمالي) ، لكنه أيضًا صاحب المجازر والتهجير والاختطاف، واتُهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وأوتونيل مطلوب من قبل محكمة في المنطقة الجنوبية لفلوريدا لولايات المتحدة الأمريكية) لجرائم الاتجار بالمخدرات والقتل واستخدام الأسلحة النارية.

يشار في لائحة الاتهام التي وجهتها السلطات الأمريكية إلى وزارة العدل الكولومبية، إلى أنه بموجب أوامرها قامت العصابة الإجرامية من عشيرة جولفو بشن حرب من أجل الاستيلاء على طرق شحن الكوكايين إلى سنترال. وأمريكا الشمالية.

في أكتوبر الماضى، وصف الرئيس إيفان دوكي اعتقاله بأنه "أقوى ضربة تم توجيهها لتهريب المخدرات في هذا القرن" في كولومبيا وضربة "تشير إلى نهاية عشيرة الجولفو".

ومع ذلك ، اعتبر الخبراء في ذلك الوقت أنه على الرغم من أن الاعتقال كان نجاحًا مهمًا ، إلا أنه لا يعني بالضرورة نهاية عشيرة الخليج ، ناهيك عن تهريب المخدرات في كولومبيا.

من حرب العصابات إلى القوات شبه العسكرية، حتى أصبح أكثر أباطرة المخدرات المطلوبين فى كولومبيا ، أسس دايرو أنطونيو أوسوجا ، الملقب بـ "أوتونيل" ، كارتل خاص به محاطًا بأفراد عائلته المقربين واستند إلى السيطرة على سكان المناطق التى يعمل فيها وتخويفهم، ودائما يتم مقارنته بإمبراطور المخدرات بابلو إسكوبار.

وتعتبر عصابة ديل جولفو التى يترأسها اوتونيل من أخطر عصابات العالم ، حيث أن لديها نحو 180 عضوا مسلحا وقامت بالعديد من جرائم الاغتيال فى كولومبيا ، حيث سيطرت على طرق تهريب الكوكايين فى المناطق التى تنطلق منها عمليات تهريب المخدرات إلى أمريكا الوسطى والولايات المتحدة التى رصدت 5 ملايين دولار أمريكى لمن يدلى بمعلومات تساعد فى القبض عليه.

من هو أوتونيل

ولد فى أنتيوكيا عام 1971 ، وعمره 16 عامًا فقط ، وانضم "أوتونييل" وشقيقه إلى حركة حرب العصابات جيش التحرير الشعبي.

بعد توقيع اتفاقية بين تلك المجموعة والحكومة ، فى عام 1991 ، انضم "أوتونيل '' وشقيقه خوان دى ديوس ساجا ديفيد ، المعروف باسم "جيوفانى '' ، إلى قوات الدفاع الذاتى المتحدة فى كولومبيا (AUC) ، وهى مجموعة شبه عسكرية. تم تفكيكه فى عام 2005.

وكان مهرب المخدرات يغير باستمرار المنازل وينام فى منازل مختلفة ، غالبًا ما تكون مصنوعة من الخشب ، فى وسط الغابة، داخل هذه المنازل الريفية.

قصة الكلب وتسببه فى اعتقال أوتونيل

وأشارت صحيفة "إيرالدو" الأرجنتينية إلى أن كلب الكريول كان السبب فى اعتقال أوتونيل ، فقد اعتاد تاجر المخدرات تدريب هذا النوع من الكلاب حتى يتم إخطاره عندما يقترب من الأماكن التى يختبأ بها ، ولكن فى وقت ما طلب شخص من أوتونيل شراء كلبه ، وبالفعل تم شراؤه ثم تم بيعه إلى السلطات لاستفادة من قدرته على الشم ، وعندما أصبح فى أيدى السلطات تم تدريبه على البحث على أشخاص مجرمين ومطلوبين.

وكان الكلب يدعى "اوتو" الذى قاد السلطات إلى مكان صاحبه الأول وهو تاجر المخدرات اوتونيل، بعد ان انضم إلى الشرطة، وسقط أوتونيل فى عملية تدعى أوزوريس.