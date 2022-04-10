محافظ كفر الشيخ: رفع 1998 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة بالمراكز والمدن

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، أن جملة المخلفات التى تم رفعها، 1998 طن بـ 14 مركزاً ومدينة، منهم بـ " كفر الشيخ 376 طن، وببرج البرلس 54طن، وبسيدى سالم 153طن، وبسيدى غازى 48 طن، و ببلطيم 115 طن، وبالرياض 114 طن، و بالحامول 169 طن، وبمصيف بلطيم 41 طن، وبقلين 120 طن، وببيلا 170طن، و بدسوق 250 طن، وبفوه 201 طن، وبمطوبس 161 طن، وبمسير 25 طن "، بإجمالى 1998طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفى النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.



رفع المخلفات



رفعه المخلفات بدسوق



تسوية الطرق



رفع المخلفات بقرى دسوق



رفع المخلفات بمطوبس



رفع المخلفات