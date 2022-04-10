محافظ سوهاج يشارك في حفل إفطار جماعى لـ300 شخص من ذوى الهمم.. صور

سوهاج محمود مقبول

شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، في حفل الإفطار الجماعي الذى نظمته المحافظة بمشاركة 300 شخص من ذوي الهمم من مختلف مدن وقرى المحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، وذلك في إطار حرص المحافظ على التواصل مع جميع فئات المجتمع السوهاجى .

وحرص " الفقي " خلال حفل الإفطار على تبادل الحديث مع الأشخاص ذوي الهمم، مؤكدا أن جميع أجهزة المحافظة لا تألو جهدا من أجل دعم جميع الفئات داخل المجتمع السوهاجي، معربا عن سعادته بمشاركته لذوي الهمم في حفل الإفطار الجماعي .

واشاد ذوي الهمم بالدعم الكامل الذي يقدمه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لهم، وحرصه على المشاركة دائما في جميع الفعاليات والأنشطة الخاصة بهم، والعمل دائما على تلبية تطلعاتهم ومطالبهم، وحرصوا في نهاية الإفطار على التقاط الصور التذكارية مع السيد المحافظ.

ومن جانيه قال محمد أبوالعجب مسؤل ملف الإعاقة بمحافظة سوهاج في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن ما يحدث اليوم في عيدها القومى لهو أكبر دليل على اهتمام الدولة بأصحاب الهمم ففي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى حصلنا نحن ذوى الهمم على حقوقنا كاملة أصبحنا ممثلين في كافة المجالات وممثلين في المجالس النيابية لنا صوت مسموع نشارك في كل اللقاءات الشبابية التي يدعو لها الرئيس عبدالفتاح السيسى هناك تكافل كامل لذوى الهمم هناك رعاية طبية لهم هناك دمج لهم في المدارس على مستوى المحافظة نحن الان في ظل رعاية الرئيس السيسى رئيس الجمهورية لنا أصبح لنا دور كبير في تنمية مصرنا الحبيبة حفظ الله مصر جيشا وشعبا وشرطة ورئيسا.



المحافظ يشارك في الافطار الجماعي لذوي الهمم (1)



المحافظ يشارك في الافطار الجماعي لذوي الهمم (2)



المحافظ يشارك في الافطار الجماعي لذوي الهمم (3)



المحافظ يشارك في الافطار الجماعي لذوي الهمم (4)



المحافظ يشارك في الافطار الجماعي لذوي الهمم (5)



المحافظ يشارك في الافطار الجماعي لذوي الهمم (6)



المحافظ يشارك في الافطار الجماعي لذوي الهمم (7)



المحافظ يشارك في الافطار الجماعي لذوي الهمم (8)