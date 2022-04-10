اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 أبريل 2022 12:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج: توزيع 60 جهازا منزليا على 15 عروسا مقبلة على الزواج

الأحد، 10 أبريل 2022 11:40 م
محافظ سوهاج: توزيع 60 جهازا منزليا على 15 عروسا مقبلة على الزواج جانب توزيع الأجهزة
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتسليم 60 جهازا منزليا على 15 عروس مقبلة على الزواج مقدمة من مجموعة المؤسسات الأهلية بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي .

وأشاد محافظ سوهاج بدور الجمعيات الأهلية وجهودها في دعم الأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا على أهمية دور المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير حياة كريمة لهم .  

المحافظ يوزع 15 جهاز عروسة (3)
المحافظ يوزع 15 جهاز عروسة (3)

 

 

المحافظ يوزع 15 جهاز عروسة (5)
المحافظ يوزع 15 جهاز عروسة (5)

 

 

المحافظ يوزع 15 جهاز عروسة (9)
المحافظ يوزع 15 جهاز عروسة 

 

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

عيد سوهاج القومى

تجهيز عرائس

مقبلين على الزواج

وزارة التضامن

دعم الاسر

مبادرة حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة