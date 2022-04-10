محافظ سوهاج: توزيع 60 جهازا منزليا على 15 عروسا مقبلة على الزواج

سوهاج محمود مقبول

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتسليم 60 جهازا منزليا على 15 عروس مقبلة على الزواج مقدمة من مجموعة المؤسسات الأهلية بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي .

وأشاد محافظ سوهاج بدور الجمعيات الأهلية وجهودها في دعم الأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا على أهمية دور المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير حياة كريمة لهم .



المحافظ يوزع 15 جهاز عروسة (3)



المحافظ يوزع 15 جهاز عروسة (5)