محافظ المنوفية يناقش نسب تنفيذ رصف الطرق بمركزي أشمون والشهداء

المنوفية - محمد فتحى

ناقش اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، نسب تنفيذ رصف الطرق بمركزى أشمون والشهداء، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، حيث وجه رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والنقل بالبدء فوراً فى أعمال الرصف بطريق 23 ( أشمون – كفر السيد – سمادون ) فى موعد أقصاه الأربعاء الموافق 13إبريل الجارى، على أن يتم الإنتهاء من الأعمال خلال ثلاث أسابيع ، وذلك نظراً لحيوية وأهمية الطريق ولتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك خلال ترأسة اجتماعاً تنسيقيا.

بحضور نائبه محمد موسى واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد، المهندس أحمد أبو الروس رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والنقل، وممثلى دار الهندسة، مدير عام هيئة الطرق والنقل، ورؤساء شركات غاز مصر و الكهرباء والمصرية للإتصالات ومياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية وممثل من الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، ومدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.

كما تم خلال اللقاء استعراض نسب التنفيذ بطريق الشهداء – سلامون – العراقية – منطقة سلطان ( القطاع الأول والثانى ) ، طريق الشهداء – كمشيش – البتانون - الكوم الأخضر( الشهداء القطاع الأول )، حيث شدد المحافظ على معدلات التنفيذ وتكثيف الجهود للإنتهاء من كافة الأعمال فى أسرع وقت، موجهاً بعمل محضر انضمامى اليوم ووضع الجدول الزمنى للإنتهاء من جميع أعمال المرافق بالطرق المذكور بنهاية شهر إبريل الجارى والنزول على الطبيعة والتنسيق فيما بينهم لتلافى كافة المعوقات وذلك للإنتهاء من أعمال الرصف بهذه الطرق.

وأكد محافظ المنوفية على أهمية و تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الحيوية ومن أهمها قطاع الطرق كأحد العوامل الهامة لتحقيق التنمية المستدامة.