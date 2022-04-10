محافظ المنوفية يكلف التفتيش والمتابعة بفحص عدد من شكاوى المواطنين

المنوفية - محمد فتحى

واصل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لقاءاته اليومية بعدد من المواطنين للإستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول المناسبة لها وفقا للوائح والقوانين المنظمة.

واستهل محافظ المنوفية لقاءه بتكليف الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص ودراسة عدد من شكاوى المواطنين والعرض عليه فوراً حرصاً على مصالحهم، تنوعت ما بين مواطن من ناحية طوخ طنبشا ببركة السبع يتضرر من صدور قرار غلق ورشته الخاصة وتشميعها، بالرغم من السير فى إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، ومواطن آخر من ناحية مليج بمركز شبين الكوم يتضرر من إعادة تسعير قطعة أرض أملاك دولة قام بشرائها وتسديد كافة الأقساط الخاصة بها مما تسبب من وقوع أعباء مالية عليه.

وخلال اللقاء، كلف المحافظ بفحص شكوى مواطن قام باستئجار قطعة أرض بالمزاد العلنى بناحية دراجيل بالشهداء لاستغلالها فى إقامة أحد الأنشطة الرياضية ويتضرر من توقف إجراءات الترخيص بسبب عدم توصيل خدمة مياه الشرب، فيما وجه المحافظ مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ومديريات الطرق والرى بإجراء معاينة فورية حيال شكوى مواطن بقرية سمان بالباجور يتضرر من وقوع ضرر جسيم على المساحات الزراعية الخاصة به، وذلك إثر إزالة حوض الرى بزمام القرية خلال أعمال تبطين ترعة العامرية، كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بدراسة طلب مواطنة من ناحية كفر الخضرة بمركز الباجور تلتمس إلغاء ندبها بمدرسة الخضرة (1) للتعليم الاساسى وإعادتها للمدرسة الأصلية التابعة لها نظرا لظروفها الأسرية .