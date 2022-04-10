محافظ القليوبية يضبط 3 سيارات عكس اتجاه وأخرى سائقها لم يغط الحمولة

القليوبية إبراهيم سالم

ضبط اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، 3 سيارات تسير عكس الاتجاه على طريق ترعة الإسماعيلية، خلال جولة ميدانية اليوم بمدينتى شبرا الخيمة والخانكة، حيث وجه بضبطهم وسحب التراخيص واتخاذ أقصى العقوبات القانونية للسائقين لما ارتكبوه من مخالفات تتسبب فى تعريض حياة المواطنين للخطر وتسبب الحوادث.

ووجه المحافظ، خلال الجولة، بضرورة التعامل بكل شدة مع مثل هذه المخالفات والمتابعة الجيدة لعدم تكرارها مرة أخرى.

كما ضبط المحافظ، خلال الجولة أيضا سيارة نقل تتبع الوحدة المحلية بصنافير بمركز قليوب، لقيام السائق بنقل حمولة القمامة بدون تغطيتها، حيث كلف المحافظ بعمل مذكرة ومجازاة السائق والتنبيه على جميع السائقين بجميع مجالس المدن بالالتزام بتغطية الحمولة لعدم التعرض للمسئولية، مشيرا إلى أن المحافظة وفرت أغطية لجميع السيارات ووجهت باستخدامها.



ضبط سيارة لا تغطى الحمولة



ضبط سيارة نقل