محافظ القليوبية يحيل مسئولي النظافة بحى شرق شبرا الخيمة للتحقيق

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بحي غرب وشرق شبرا الخيمة ومدينة الخانكة، ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات والاطمئنان على الحالة المرورية بالشوارع، وذلك ضمن الجولات اليومية التي يقوم بها المحافظ بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشروعات ودفع الأعمال بها وتذليل المشكلات والعقبات ميدانيا.

واستهل المحافظ، الجولة بمتابعة أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتسيير الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة، وتشتمل أعمال التطوير علي رفع كفاءة الكوبري بالكامل والمطالع والمنازل من الإتجاهين من إنارة ووضع نيوجرسي، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين وإنشاء أسوار جديدة بشكل حضاري وجمالي يتناسب مع حجم الأعمال والصيانة التي تتم بالكوبري بالإضافة إلى أعمال الرصف وذلك بتكلفة 40 مليون جنيه تقريبا.

وخلال تفقد المحافظ أعمال التطوير تابع أعمال إزالة الأسوار الحديدية القديمة بطول الكوبري وأعلي خط مترو كلية الزراعة، ووجه بسرعة معالجة الفواصل الموجودة بالكوبري وتغيير الفواصل الرئيسية بمنتصف الكوبري والبدء في وضع طبقة الترميم تمهيدا لرصفة، مشددا علي الشركة المنفذة بمتابعة أعمال النظافة ورفع الأتربة من علي جانبي الكوبري، وأكد على أن يتم تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني، وذلك تيسيرا على مواطني مدينة شبرا الخيمة.

وتابع الهجان، الجولة بتفقد منطقة كوبري منطي حيث وجه برفع الاشغالات علي الكوبري وتحدث مع المواطنين ووعدهم بنقل السوق من المنطقة مطالبا مسئولي المرور بمنع المواقف العشوائية والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية بالمنطقة بالكامل.

وخلال الجولة بحي غرب شبرا الخيمة أحال المحافظ مسئولي النظافة والاشغالات للتحقيق لتدني مستوي النظافة بالحي وانتشار الباعة الجائلين والاشغالات بالطرق والشوارع الرئيسية.

وتابع المحافظ، جولته بحي شرق شبرا الخيمة حيث تفقد شوارع 15 مايو وشارع ترعة الإسماعيلية موجها بمتابعة أعمال النظافة والاشغالات بالحي وتكثيف العمالة والمعدات خصوصا بالورديات المسائية لإزالة أية تراكمات ورفعها أولا بأول.

ثم استكمل الجولة بمدينة الخانكة حيث تفقد منطقة الأمل لمتابعة أعمال النظافة وإزالة الاشغالات ومتابعة العمل علي تطوير المنطقة.

جاءت الجولة بحضور اللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، والدكتور مجدي البكري نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة .

اعمال التطوير بكوبرى عرابى



جانب من حملة النظافة بشبرا الخيمة



خلال الجولة



رفع تراكمات القمامة



سير العمل بكوبرى عرابى