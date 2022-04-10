اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 أبريل 2022 12:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يحيل مسئولي النظافة بحى شرق شبرا الخيمة للتحقيق

الأحد، 10 أبريل 2022 10:57 ص
محافظ القليوبية يحيل مسئولي النظافة بحى شرق شبرا الخيمة للتحقيق اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بحي غرب وشرق شبرا الخيمة ومدينة الخانكة، ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات والاطمئنان على الحالة المرورية بالشوارع، وذلك ضمن الجولات اليومية التي يقوم بها المحافظ بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشروعات ودفع الأعمال بها وتذليل المشكلات والعقبات ميدانيا.

واستهل المحافظ، الجولة بمتابعة أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتسيير الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة، وتشتمل أعمال التطوير علي رفع كفاءة الكوبري بالكامل والمطالع والمنازل من الإتجاهين من إنارة ووضع نيوجرسي، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين وإنشاء أسوار جديدة بشكل حضاري وجمالي يتناسب مع حجم الأعمال والصيانة التي تتم بالكوبري بالإضافة إلى أعمال الرصف وذلك بتكلفة 40 مليون جنيه تقريبا.

وخلال تفقد المحافظ أعمال التطوير تابع أعمال إزالة الأسوار الحديدية القديمة بطول الكوبري وأعلي خط مترو كلية الزراعة، ووجه بسرعة معالجة الفواصل الموجودة بالكوبري وتغيير الفواصل الرئيسية بمنتصف الكوبري والبدء في وضع طبقة الترميم تمهيدا لرصفة، مشددا علي الشركة المنفذة بمتابعة أعمال النظافة ورفع الأتربة من علي جانبي الكوبري، وأكد على أن يتم تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني، وذلك تيسيرا على مواطني مدينة شبرا الخيمة.

وتابع الهجان، الجولة بتفقد منطقة كوبري منطي حيث وجه برفع الاشغالات علي الكوبري وتحدث مع المواطنين ووعدهم بنقل السوق من المنطقة مطالبا مسئولي المرور بمنع المواقف العشوائية والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية بالمنطقة بالكامل.

وخلال الجولة بحي غرب شبرا الخيمة أحال المحافظ مسئولي النظافة والاشغالات للتحقيق لتدني مستوي النظافة بالحي وانتشار الباعة الجائلين والاشغالات بالطرق والشوارع الرئيسية.

وتابع المحافظ، جولته بحي شرق شبرا الخيمة حيث تفقد شوارع 15 مايو وشارع ترعة الإسماعيلية موجها بمتابعة أعمال النظافة والاشغالات بالحي وتكثيف العمالة والمعدات خصوصا بالورديات المسائية لإزالة أية تراكمات ورفعها أولا بأول.

ثم استكمل الجولة بمدينة الخانكة حيث تفقد منطقة الأمل لمتابعة أعمال النظافة وإزالة الاشغالات ومتابعة العمل علي تطوير المنطقة.

جاءت الجولة بحضور اللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، والدكتور مجدي البكري نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة .

اعمال التطوير بكوبرى عرابى

اعمال التطوير بكوبرى عرابى

 

جانب من حملة النظافة بشبرا الخيمة
جانب من حملة النظافة بشبرا الخيمة

 

خلال الجولة
خلال الجولة

 

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة

 

سير العمل بكوبرى عرابى
سير العمل بكوبرى عرابى

 

محافظ القليوبية يتفقد كوبرى عرابى
محافظ القليوبية يتفقد كوبرى عرابى

 


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

تطوير كوبرى أحمد عرابى

شبرا الخيمة

الخانكة

محافظة القليوبية

حملات نظافة بالقليوبية

رفع الاشغالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية: بدء إنشاء المرحلة "د" بمشروع ممشى النيل ببنها بطول 1200 متر

السبت، 09 أبريل 2022 10:51 ص

محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف أحد شوارع بنها ويوجه بسرعة الانتهاء..صور

السبت، 09 أبريل 2022 10:40 ص

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير مرسى قصر محمد على بشبرا الخيمة

الأربعاء، 06 أبريل 2022 10:49 ص

محافظ القليوبية يتابع العمل بالمشروعات فى مدينتى بنها وكفر شكر لتذليل العقبات

الأحد، 03 أبريل 2022 03:13 م

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير أنفاق المشاة بميدان المؤسسة بـ25 مليون جنيه

السبت، 02 أبريل 2022 02:53 م

مواعيد جديدة للعمل بديوان محافظة القليوبية ومديريات الخدمات.. تعرف عليها

السبت، 02 أبريل 2022 11:03 ص

محافظ القليوبية يتابع انتظام منظومة النظافة بحى شرق شبرا الخيمة.. صور

الجمعة، 01 أبريل 2022 04:47 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة