محافظ الغربية يشارك 100 من الطلاب ذوى الهمم إفطارهم بمدرسة ناصر

الغربيــــة عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية فى بيان له أن أسعد لحظاته هى تلك التى يقضيها مع ذوى القدرات الخاصة، فهم قادرون باختلاف، قادرون بتميزهم قادرون بمواهبهم، جاء ذلك خلال مشاركته لـ100 طالب من ذوى الهمم إفطارهم، فى الحفل الذى نظمته مديرية التربية والتعليم فى مدرسة ناصر الثانوية الزراعية، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وعدد من قيادات المديرية.

وفى كلمته هنأ المحافظ الطلاب بمناسبة شهر رمضان الكريم، مؤكداً على حرصه الدائم، على التواجد وسط ذوب القدرات الخاصة ومشاركتهم فى كافة المناسبات، ولا بد من تقديم الدعم لهم، مشيراً إلى أنه لمس خلال حديثه مع الطلاب مدى وعيهم وانتمائهم لوطنهم، حيث ظهر ذلك جليا فى معروضاتهم وفى التعبير عن حبهم لوطنهم، مطالبا باقى الطلاب بالاقتداء بهم.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة لتواجده بين أبنائه من ذوى القدرات الخاصة بمختلف فئاتهم، مستشهداً بما قاله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية" أن أسعد اللحظات هى التى يقضيها مع هؤلاء الأبطال، فهم قادرون باختلاف، قادرون بتميزهم، والمجتمع الذى يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويعمل على تمكينهم ودمجهم فى شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله، وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة فى جميع المجالات".

وحرص المحافظ على الجلوس مع الطلاب قبيل الإفطار وتبادل الحديث معهمـ كما وجه المهندس ناصر حسن، التحية لمحافظ الغربية ولجميع الحاضرين، مؤكداً أن المديرية مستمرة فى دعم ذوى الهمم من خلال الأنشطة المختلفة التى تقدمها المديرية.

وعلى هامش اللقاء شهد محافظ الغربية عدداً من الفقرات الفنية والمعرض الفنى الذى نظمه ذوى القدرات الخاصة والذى تنوع بين مجسمات ولوحات للمشروعات القومية، ابتكارات علمية، حيث أشاد المحافظ بمدى روعة المعروضات، مطالبا بتعميم فكرة المعرض على باقى المدارس كما قام بتسليم الهدايا العينية للطلاب فى نهاية الاحتفال.