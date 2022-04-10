محافظة سوهاج تحتفل بالعيد القومى.. موسيقى عسكرية ومشروعات قومية "لايف"

سوهاج محمود مقبول

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان " محافظة سوهاج تحتفل بالعيد القومى .. موسيقى عسكرية ومشروعات قومية جديدة لايف حبث قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء المحافظة أمام الديوان العام إحياء للذكرى 223 لعيد سوهاج القومي .

حضر مراسم وضع إكليل الزهور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية .

يذكر أن العيد القومي لسوهاج يوافق العاشر من شهر أبريل من كل عام، حيث قدم شعب سوهاج نموذجا فريدا في التضحية والنضال عندما تصدى للحملة الفرنسية التي هاجمت قرى ومدن المحافظة عام 1799 م، وخاض أبناء المحافظة المعارك الشرسة ضد الفرنسيين في سوهاج وطهطا والصوامعة وبرديس وجرجا، ووقعت معركة كبيرة بجهينة، ولقن أجدادنا الحملة درسا قاسيا، ما اضطر جنود الحملة وقائدها " لاسان " إلى الهروب، ومن هنا خلدت سوهاج تاريخ العاشر من إبريل 1799م ليصبح عيدها القومي كل عام .