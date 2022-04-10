مبعوث زيلينسكى: روسيا تعتبرنا دولة نازية وهذا غير صحيح رئيسنا يهودى وأنا مسلم

رامى محيى الدين

قال مبعوث زيلينسكى لقناة العربية، إن روسيا تعتبرنا دولة "نازية" وهذا غير صحيح "رئيسنا يهودى وأنا مسلم، نريد ضمانات أمنية دولية فى المفاوضات مع روسيا، أوكرانيا دولة مستقلة ولا ضغوط غربية علينا، لن نوقف المفاوضات رغم القصف الروسي.

وكان المستشار النمساوى كارل نيهمر وصف اليوم لقائه مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى كييف بأنه كان وديا للغاية وشهد التوافق التام بين البلدين على رفض وإدانة العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وقال نيهمر - بحسب بيان للمستشارية النمساوية- إنه "لأمر محزن أن نرى الدمار والمعاناة التى يعيشها الشعب الأوكراني".

وشدد نيهمر على أن النمسا تعرف جيدا ما يعانيه الشعب الأوكرانى حاليًا وسوف تستمر فى المساعدة من أجل تخفيف المعاناة وإنهاء هذه الحرب.

يشار إلى أن المستشار النمساوى بدأ اليوم زيارة بالقطار إلى كييف لتأكيد التضامن مع الشعب الأوكرانى وقد زار اليوم موقع مجزرة بوتشا ويختتم الزيارة اليوم الأحد.