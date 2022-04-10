لو حصلت على لقاح كورونا.. اعرف أهمية الحصول على تطعيم الإنفلونزا

كتبت فاطمة خليل

يعد فيروس كورونا والإنفلونزا من الأمراض التنفسية المعدية، وعلى الرغم من أن كلاهما تسببه فيروسات مختلفة، إلا أن أعراضها متشابهة لأن كلا المرضين ينشآن في الجهاز التنفسي، ويحدث كورونا بسبب فيروس كورونا وتحدث الأنفلونزا بسبب 4 أنواع من فيروسات الأنفلونزا الموسمية ، الأنواع A و B و C و D، وبالتالي ، بدون إجراء اختبار مناسب، من المستحيل معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بكورونا أو بالأنفلونزا، وهذا يفسر الحاجة إلى التطعيم ضد هذين المرضين.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" فإن السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق والحمى والصداع والتعب هي الأعراض الشائعة في كلتا المرضين.

وينتشر كل من كورونا والإنفلونزا من خلال قطرات الهواء لسعال وعطس وتنفس الشخص المصاب بعد هبوطه على أنف شخص آخر أو عينيه أو فمه - عادةً في نطاق متر واحد.

وفقًا للتقارير، يمكن للأشخاص أيضًا الإصابة بكورونا والإنفلونزا عن طريق لمس الأسطح الملوثة، ثم لمس عيونهم أو أنفهم أو فمهم بنفس اليد الملوثة دون تنظيفها.

تمامًا مثل كورونا ، يمكن أن تختلف درجة مرض الأنفلونزا من شخص لآخر قد لا تظهر على البعض أعراض أو أعراض خفيفة أو مرض شديد ويمكن أن تكون كل من الإنفلونزا و فيروس كورونا قاتلة.

فيروس كورونا والانفلونزا: ما هي إجراءات الوقاية؟



وفقًا للإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO)، يمكن تجنب كل من كورونا والإنفلونزا باتباع بعض الإجراءات العامة والاجتماعية:

-الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد

-تجنب المناطق المزدحمة

-إبقاء النوافذ والأبواب مفتوحة للتهوية المناسبة

-تغطية الوجه والأنف أثناء العطس والسعال

-تنظيف اليدين وتعقيمهما بشكل متكرر

-البقاء في الداخل كلما أمكن ذلك

-تجنب لمس العين والأنف بشكل متكرر

يتم إجراء الاختبار عند ظهور الأعراض والحصول على التطعيم

هل يمكن أن تصاب بكورونا والأنفلونزا في نفس الوقت؟



وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، من الممكن الإصابة بكلا المرضين في نفس الوقت الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من دخول المستشفى وأعراض كورونا الشديدة والإنفلونزا هي التطعيم بكلا اللقاحين.

إذا كان الشخص قد أخذ بالفعل لقاح كورونا، فهل لقاح الأنفلونزا مطلوب؟



نعم بالتأكيد الفكرة الكاملة وراء التطعيم هي تعزيز المناعة ضد مسببات الأمراض المسببة للمرض نظرًا لأن كورونا والإنفلونزا تسببهما فيروسات مختلفة ، فمن الضروري أخذ اللقاحين.