لو بتعانى من ارتجاع المرىء.. خليك فى الموز وابعد عن الحليب

كتبت ـ ميرفت رشاد

الحموضة المعوية هي أحد أعراض الارتجاع الحمضي الذي يحدث عندما تعود العصارات المعدية من المعدة إلى المريء، مما يؤدي إلى تهيج الخلايا التي تبطن أنبوب الطعام، بالإضافة إلى الحموضة المعوية، يمكن أن يتسبب ارتداد الحمض في الإصابة بالسعال ورائحة الفم الكريهة وصعوبة البلع، عادة ما تشير النوبات المتكررة من حرقة المعدة إلى وجود مرض الجزر المعدي المريئى، وفقا لما نشره موقع " verywellhealth".

أعراض

مرض الارتجاع المعدي المريئي هو اضطراب في الجهاز الهضمي يحدث عندما تسبب الأطعمة الحارة وتناول كميات كبيرة من الكافيين والسمنة والتدخين نوبات متكررة من الارتجاع المعدي المعوي، عندما يحدث هذا ، تعود العصارات المعدية من المعدة إلى المريء ، مما يتسبب في تلف بطانة المريء.

تشمل الأعراض الشائعة للارتجاع المعدي المريئي ما يلي:



سعال

رائحة الفم الكريهة

حرقة من المعدة

صعوبة البلع (عسر البلع).

إلتهاب الحلق

التقيؤ

الشعور بالطعام عالق في حلقك

ألم في الصدر غير حارق

الحليب والحموضة المعوية: هل هناك فوائد؟

إن الأسطورة القائلة بأن الحليب يخفف من حرقة المعدة موجودة منذ فترة طويلة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الطبيعة المهدئة التي نتخيلها أن الحليب موجود في أجسامنا وفي أجسامنا.

في الواقع ، الحليب ليس علاجًا واحدًا يناسب الجميع لحموضة المعدة، بينما يعتبر الحليب مصدرًا ممتازًا للكالسيوم وفيتامين د ، إلا أنه نادرًا ما يخفف من حرقة المعدة في الواقع ، الحليب الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون ، مثل الحليب كامل الدسم ، هو أحد أكثر مسببات الحموضة شيوعًا ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض الحرقة بمجرد أن تبدأ.

عيوب الحليب للحموضة المعوية



لا يقوم الحليب "بتغطية" المعدة لحمايتها من حموضة المعدة كما يظن البعض في الواقع ، تحفز منتجات الألبان التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون على إنتاج الحمض في المعدة مما قد يؤدي إلى ارتداد الحمض.

علاجات طبيعية لارتداد الحمض



يمكن أن تكون الأعشاب مثل الزنجبيل والبابونج وعصير الصبار وعرق السوس بمثابة مساعدات للجهاز الهضمي.

صودا الخبز ، والتي عند دمجه مع الماء يمكن أن تساعد في معادلة الأحماض في المعدة.

خل حمض التفاح، مثل صودا الخبز ، يُعتقد أن تناول ملعقة من خل التفاح مع بعض الماء يساعد في الهضم.

علكة خالية من السكر (يمكن أن يوفر إنتاج اللعاب تأثيرًا مهدئًا ويساعد في تقليل إنتاج الحمض في المعدة).

تناول الموز ، يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ، مما يجعله طعامًا قلويًا إلى حد ما، هذا يعني أنه الغذاء المثالي لمواجهة حموضة المعدة التي تهيج المريء.

الإقلاع عن التدخين، يقلل التدخين من إفراز اللعاب وبالتالي زيادة إنتاج حمض المعدة.