لماذا قدمت أوكرانية "ديك من الخزف" لبوريس جونسون أثناء تفقده شوارع كييف؟

كتبت رباب فتحى

اهتمت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بتسليط الضوء على سبب تقديم سيدة أوكرانية لديك صغير من الخزف لرئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون أثناء سيره فى شوارع العاصمة الأوكرانية مع الرئيس الأوكرانى فولوديمر زيلينسكى على هامش كييف زيارته غير المعلنة للمدينة، وقالت أن تمثال الديك المصنوع من الخزف أصبح رمزًا للمقاومة الأوكرانية وميمًا شائعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

واقتربت امرأة من بوريس جونسون والرئيس الأوكرانى فولوديمر زيلينسكى، وسلمت لكل منهما إبريق خزفى على شكل ديك صغير.

قال رئيس الوزراء: "أنا من لندن"، فابتسمت المرأة وقالت: "أعرف، أنا من خارفيف".

وبدأت قصة رمز الديك، عندما وجد تمثال ديك صغير من السيراميك دون أن يتضرر فى خزانة مطبخ أثناء قصف بوروديانكا. ورغم انهيار المبنى الشاهق بالكامل إلا أن الديك نجا من الانفجار. منذ ذلك الحين، أصبح رمزًا للمقاومة الأوكرانية وميمًا شائعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

تم تصميم الديك الخزفى لأول مرة من قبل الفنان والنحات الأوكرانى الشهير بروكوب بيداسيوك. وتقع بوروديانكا على بعد حوالى 50 ميلًا شمال غرب كييف وقد تأثرت بشدة بالقصف الروسي.

يوم الخميس، حذر زيلينسكى من أن الوضع فى بلدة بوروديانكا "أكثر ترويعًا" من الوضع فى بوتشا القريبة.

يوم الأربعاء، كتب مراسل بى بى سى، جيريمى بوين، أنه من بين عدد قليل من البلدات الواقعة فى الشمال الغربى من العاصمة، بما فى ذلك بوتشا وإيربين، كان الضرر الذى لحق بوروديانكا هو الأكثر شمولًا.