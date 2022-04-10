اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 أبريل 2022 04:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

لماذا قدمت أوكرانية "ديك من الخزف" لبوريس جونسون أثناء تفقده شوارع كييف؟

الأحد، 10 أبريل 2022 04:18 م
لماذا قدمت أوكرانية "ديك من الخزف" لبوريس جونسون أثناء تفقده شوارع كييف؟ بوريس جونسون و زيلينسكى والديك من الخزف
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اهتمت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بتسليط الضوء على سبب تقديم سيدة أوكرانية لديك صغير من الخزف لرئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون أثناء سيره فى شوارع العاصمة الأوكرانية مع الرئيس الأوكرانى فولوديمر زيلينسكى على هامش كييف زيارته غير المعلنة للمدينة، وقالت أن تمثال الديك المصنوع من الخزف أصبح رمزًا للمقاومة الأوكرانية وميمًا شائعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

واقتربت امرأة من بوريس جونسون والرئيس الأوكرانى فولوديمر زيلينسكى، وسلمت لكل منهما إبريق خزفى على شكل ديك صغير.

 

قال رئيس الوزراء: "أنا من لندن"، فابتسمت المرأة وقالت: "أعرف، أنا من خارفيف".

 

وبدأت قصة رمز الديك، عندما وجد تمثال ديك صغير من السيراميك دون أن يتضرر فى خزانة مطبخ أثناء قصف بوروديانكا. ورغم انهيار المبنى الشاهق بالكامل إلا أن الديك نجا من الانفجار. منذ ذلك الحين، أصبح رمزًا للمقاومة الأوكرانية وميمًا شائعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

تم تصميم الديك الخزفى لأول مرة من قبل الفنان والنحات الأوكرانى الشهير بروكوب بيداسيوك. وتقع بوروديانكا على بعد حوالى 50 ميلًا شمال غرب كييف وقد تأثرت بشدة بالقصف الروسي.

 

يوم الخميس، حذر زيلينسكى من أن الوضع فى بلدة بوروديانكا "أكثر ترويعًا" من الوضع فى بوتشا القريبة.

 

يوم الأربعاء، كتب مراسل بى بى سى، جيريمى بوين، أنه من بين عدد قليل من البلدات الواقعة فى الشمال الغربى من العاصمة، بما فى ذلك بوتشا وإيربين، كان الضرر الذى لحق بوروديانكا هو الأكثر شمولًا.


بوريس جونسون

زيلينسكى

جونسون في أوكرانيا

كييف

بوروديانكا

فولوديمر زيلينسكي

الرئيس الاوكرانى

ديك السيراميك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استمرار جدل "حفلات داونينج ستريت".. مسئولون كبار فى حكومة بريطانيا يخشون انتقادات واتهامات سوء السلوك بعد نشر تفاصيل خرق قواعد كورونا أثناء الإغلاق.. واستطلاع: بوريس جونسون ظهر كاذبا فى أعين البريطانيين

الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:36 ص

بوريس جونسون يدافع عن زيادة التأمين الوطنى لتمويل هيئة الخدمات الصحية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 02:50 م

بوريس جونسون: المملكة المتحدة سترسل لأوكرانيا المزيد من الأسلحة الدفاعية

السبت، 09 أبريل 2022 12:50 م

ديلى ميل تكشف: بوريس جونسون زار كييف للقاء زيلينسكى سرا

السبت، 09 أبريل 2022 04:22 م

بوريس جونسون يشيد بزيلينسكى.. ويؤكد: أوكرانيا أظهرت "شجاعة الأسود"

الأحد، 10 أبريل 2022 03:19 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة