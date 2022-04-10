لجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية تتيح التقدم للعمل بالكنترولات

كتب محمود طه حسين

أتاحت لجان النظام والمراقبة ل امتحانات الثانويه العامة 2022، قبول طلبات العمل للأعضاء الجدد الراغبين في العمل بكنترولات الثانوية العامة وحتى 19 أبريل، على أن يقوم المتقدم بالحضور بنفسه لكتابة طلب الالتحاق بمقر اللجنة.

وأوضحت لجان النظام والمراقبة في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، أن مواعيد تلقى الطلبات من الساعة التاسعة صباحاً بمقر اللجنة، بمرافقة صوره بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصیة ضوئية، وصحيفة أحوال معتمدة ومختومة من واقع ملف الخدمة، وموضح بها الجزاءات على أن يعقد الامتحان والمقابلة الشخصية للمتقدم مساء يوم التقدم بمقر لجنة الإدارة.

وحددت شروط التقدم وهى: ألا يكون قد سبق له العمل هذا العام بإحدى لجان النظام والمراقبه ولجان الادارة للشهادات المحلية أو العامة ( الشهادة الثانوية العامة - الشهادة الإعدادية العامة والمهنية - التربية الخاصة - مراكز تجميع وتوزيع الاسئلة للشهادات المذكورة، و ألا يكون لديه موانع طبقاً للنشره العامة رقم ( 1) في 2019/1/30 م.

وتابعت: يجب ألا يكون لديه أقارب يؤدون امتحان الثانوية العامة هذا العام حتى الدرجة الثالثة داخل قطاع أسيوط وهي: المنيا - اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد - البحر الاحمر ودرجات الموانع هي: الدرجة الأولي ( الاب – الام - الابناء - الزوج أو الزوجة ) الدرجة الثانية ( الاخ والاخت – الجد والجدة - الاحفاد )، أما الدرجة الثالثة" أبناء الاخ والأخت - العم والعمة - الخال والحالة - أبناء الأحفاد، و عدم وجود الزوج والزوجة في اللجنة او مع اقارب احدهما حتى الدرجه الثانية.

-ألا تكون مستحقاً لبدل السفر طبقا للقرار الوزاري رقم 41 لسنه 1985 وتعديلاته، وألا يكون محروماً من أعمال الامتحانات، وعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق باعمال الامتحانات او تمس الشرف والامانة، وأن يكون المتقدم على درجة مالیة دائمة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، وأن يجتاز العضو الاختبار والمقابلة الشخصية التي تعقد له بمقر اللجنة في مساء يوم التقدم بالأوراق، و ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية العامة او التوجيهات الفنية التي تشرف عليها التابعة للقطاع

وأوضحت أنه يحب أن يقبل المتقدم عند قبوله للعمل باللجنة التكليف الصادر له بمتابعه احدى لجان سير الامتحان بقطاع أسيوط ويشمل محافظات المنيا - اسيوط – سوهاج - النا - الاقصر - اسوان - الوادي الجديد - البحر الاحمر ) وفي حالة عدم تنفيذه يتحمل كامل المسئولية التأديبية والقانونية باعتباره متخلف عن تنفيذ التكليف بأعمال الامتحانات العامة، والتزام المتقدم بالحضور إلى مقر اللجنة ملتزما بالاحتياطات الوقائية الصحية مرتديا الكمامة ولن يسمح لمخالف ذلك بالدخول واجراء المقابلة.