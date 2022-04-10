كل ما تريد معرفته عن تكاليف تحويل السيارات للغاز الطبيعى

كتبت - مروة الغول

يعد الغاز الطبيعى للسيارات وقودا اقتصاديا بجودة عالية يحقق استخدامه وفرا ماليا للمواطن بنسبة تتجاوز 50% مقارنة بأنواع الوقود السائل الأخرى وفيما يتعلق بتكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فتتراوح تكلفة التحويل بين 5000 جنيه للسيارات الكربراتير وحوالى 7500 لسيارات الحقن الإلكتروني.

وتختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الأسطوانات التى سيتم تركيبها فى السيارة، حيث تعد التكلفة الفعلية لتحويل السيارة هى أكثر من ذلك بكثير وتتحمله وزارة البترول بهدف استمرار تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي.

كما يتم تقديم تسهيلات للمواطنين عند سداد قيمة التحويل وذلك من خلال أنظمة متعددة للتقسيط ومن خلال إجراءات تعاقد مبسطة تتضمن تلك الإجراءات الآتى.

1-صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة.

2-إيصال حديث " كهرباء - غاز - مياه ".

يذكر أن شركة غازتك إحدى شركات قطاع البترول تمكنت فى عام 2021 من إنشاء وتشغيل 164 محطة جديدة خلال عام واحد فقط بما يمثل معدل قياسى غير مسبوق يفوق عدد المحطات التى أقامتها الشركة منذ إنشاءها فى عام 1996 ليصل إجمالى عدد محطات الشركة حالياً 317 محطة، حيث يمثل أعلى معدل انتشار لمحطات التموين بالغاز الطبيعى للسيارات على مستوى الجمهورية بين الشركات العاملة بالنشاط، كما ارتفعت مبيعات الغاز الطبيعى كوقود من محطات غازتك إلى 406 مليون متر مكعب بنسبة 47% من إجمالى السوق المحلى، كما قامت بتحويل نحو 32 ألف سيارة للعمل بالغاز فى صدارة أكبر الشركات المنفذة لعمليات التحويل وقامت بتدشين 7 مراكز تحويل جديدة، وتدشين 5 محطات متكاملة بالشراكة مع شركة إينى الإيطالية لبيع الغاز الطبيعى والبنزين بأنواعه.