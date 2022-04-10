كل ما تريد معرفته عن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

كتبت: هناء أبو العز

بعد حملة انتخابية مربكة اتسمت بأزمات الحرب في أوكرانيا، تُعقد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى فرنسا، وهي طقس ديمقراطي فرنسي، حيث افتتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 8 صباحًا في البر الرئيسي لفرنسا، وستغلق الساعة 7 مساءً أو حتى 8 مساءً في أكبر المدن، وحوالي 48.7 مليون ناخب مدعوون للتصويت للاختيار بين المرشحين الاثني عشر لرئاسة الجمهورية.

وبرز ثلاثة منهم في استطلاعات الرأي الأخيرة: الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون ، والمرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان، والمرشح اليساري جان لوك ميلينشون.

ولأكثر من عشرين عامًا في فرنسا، تم حظر استطلاعات الرأي قبل يوم واحد من الانتخابات، كما ورد في بيان صحفي بتاريخ 4 أبريل من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية نص على منع نشر وبث استطلاعات الرأي في اليوم السابق ويوم الجولتين الأولى والثانية من الاقتراع.

وبمعنى آخر جميع التقديرات التي ستتمكن من سماعها حتى الساعة 8 مساءً، وقت التقديرات الرسمية الأولى من وزارة الداخلية، والتي سيتم تنقيحها بنفسها مع تقدم العد، وغير مصرح بها ويجب أخذها في الاعتبار مع حذر شديد.

وستقدم وزارة الداخلية ظهرا أولى الأرقام المتعلقة بنسبة المشاركة التي يخشى انخفاضها، ويمكن أن يتجاوز الامتناع عن التصويت العنوان القياسي لعام 2002 ، وهي انتخابات تميزت بالإقصاء في الجولة الأولى للاشتراكي ليونيل جوسبان. يخشى العديد من المحللين من أن هذا الرقم القياسي (28.4٪ ممتنعون) قد يتعرض للزيادة، مع امتناع 22.2٪ عن التصويت ، كان عام 2017 بالفعل غير جيد.

ويميل التصويت في أقاليم وإدارات ما وراء البحار ، والذي بدأ بالفعل بسبب فارق التوقيت ، إلى تأكيد تراجع الإقبال. في بولينيزيا الفرنسية ، حيث تم تقديم التصويت لمراعاة فارق التوقيت ، بلغ هذا المعدل الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت المحلي عند 23.78٪ ، مقارنة بـ 43.97٪ في نفس الوقت في الجولة الأولى في عام 2017. حزب الاستقلال وكان حزب المعارضة الرئيسي في إقليم المحيط الهادئ قد دعا إلى الامتناع عن التصويت. في كاليدونيا الجديدة ، بلغت المشاركة ذروتها عند الظهر عند 17.59٪ مقابل 19.86٪ قبل 5 سنوات.

وبخلاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الطامح للفوز بولاية رئاسية ثانية تمتد 5 سنوات إضافية ، يتنافس في تلك الانتخابات 11 مرشحاً آخر أبرزهم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ، والتي سبق لها أن خاضت جولة الإعادة أمام ماكرون في الانتخابات الأخيرة .

ومع انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة الفرنسية 2022 ، جاء ماكرون في صدارة ترشيحات الناخبين بحسب استطلاعات الرأي ، متقدماً بفارق طفيف عن لوبان ، بعدما حصد المزيد من الشعبية لدوره الإيجابي في محاولات احتواء الحرب الأوكرانية ، واتصالاته المستمرة بأطراف الأزمة.

وتوقعت العديد من استطلاعات الرأي أن يخوض ماكرون ومارين لوبان جولة إعادة 24 إبريل الجاري ، حيث استطاعت لوبان الحفاظ علي حظوظها للمنافسة في تلك الانتخابات بعدما تخلت بشكل واضح عن مواقفها السابقة الداعمة لروسيا ، وإدانتها لـ الحرب الأوكرانية الدائرة منذ 24 فبراير الماضي.