اليوم السابع
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كلب يعقر 8 أطفال ونقلهم إلى مستشفى فاقوس بالشرقية

الأحد، 10 أبريل 2022 11:06 ص
كلب يعقر 8 أطفال ونقلهم إلى مستشفى فاقوس بالشرقية سيارة إسعاف - صورة ارشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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أصيب 8 أطفال بعقر كلب بالوجه وأجزاء متفرقة من أنحاء  الجسد، أثناء لهوهم بقرية كفر الحاج عمر بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى فاقوس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطار من مركز شرطة فاقوس، يفيد  ورود إشارة مستشفى فاقوس بوصول كل من " أدم ح م" 3 سنوات، و" أحمد ر م" 8 سنوات، و" مصطفى م ع " 8 سنوات، و" أحمد ه ال" 7 سنوات، و" حسن س ح" 8 سنوات، و" محمد أ ن" 7 سنوات، و" على ي أ " 12 عاما و" ملك ح ن" 4 سنوات، مقيمون  قرية كفر الحاج عمر،مصابون بعقر كلب  بالوجه وأجزاء متفرقة من أنحاء الجسد وتم تقديم الخدمات الطبيبة والاسعافات الاولية لهم وتبين  قيام كلب  بعقرهم أثناء لهوهم بالقرية.

 

 

 


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