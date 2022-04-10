كبسولة×القانون.. "نصائح علشان مايضحكش عليك في العقد لو هاتشترى شقة أو أرض"

كتب إيهاب المهندس

يتلاعب بعض الأشخاص أثناء كتابة عقود بيع أو شراء لشقة أو قطعة أرض، ويتم وضع ثغرات ومصطلحات قانونية قد تستخدم كثغرات يستخدمها أصحاب النفوس الضعيفة في فسخ عقد أو عدم دفع باقى مستحقات متفق عليها، ولتجنب هذه الثغرات، على أطراف العقد أن يضعوا في اعتبارهم العديد من النقاط، منها ...

ـ وضع إطار للعقد وكتابة عناوين للفصول والمواد، وكل عنوان يعكس مضمون البنود الموجودة اسفله.

ـ مراجعة بنود العقد مع التأكد من بنود أركان العقد مثل "التراضى والسبب والمقابل"، وان تكتب بطريقة تسد أي ثغرة محتملة في العقد.

ـ مراجعة بنود الالتزامات بين أطراف العقد، والمسئوليات المترتبة على مخالفة الالتزامات.

ـ استخدم الصياغة التي تناسبك في العقد ولا تعتمد على الصياغات الجاهزة.

ـ حذف اى كلمات تثير الشك في العقد.

ـ يجب ترتيب الالتزامات على كل طرف في العقد.

ـ على المشترى أو البائع مراجعة التدابير التي ينص عليها العقد في حالة مخالفة تلك الالتزامات وما إذا كانت كافية لضمان التنفيذ أم غير كافية.

ـ على أطراف العقد سواء بائع أو مشترى فهم كلمات العقد وأن تكون كلمات العقد واضحة.