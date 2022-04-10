في 10 نقاط.. تعرف على أهم مؤشرات القطاع الصحي في مصر عام 2020

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من المؤشرات الهامة المتعلقة بالقطاع الصحى فى مصر وفقا لما يلي:

- بلغ إجمالى عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل 2.9 مليون مريض بتكلفة 11.1 مليار جنيه عام 2021 مقابل 2.7 مليون مريض بتكلفة 9.0 مليار جـنيه عام 2020 بزيادة بلغت نسبته 22.8٪ فى تكاليف العلاج.

- بلغ إجمالى عدد المستشفيات 662 مستشفى عام 2020 مقابل 652 مستشفى عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 1.5 ٪.

- بلغ إجمالى عدد الأطباء البشريين 91.5 الف طبيب بشرى عام 2020 مقابل 93.0 الف طبيب بشرى عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 1.6٪.

- بلغ إجمالى عدد اطباء الاسنان 29.2 الف طبيب اسنان عام 2020 مقابل 23.3 ألف طبيب اسنان عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 25.3٪.

- بلغ إجمالى عدد الاسرة بمستشفيات القطاع الحكومى 88597 سريراً عام 2020 مقابل 92599 عام 2019 بانخفاض بلغت نسبنة 4.3٪.

- بلغ إجمالى عدد المنتفعين بالتأمين الصحى 57.0 مليون منتفعاً عام 2020 مقابل 56.9 مليون منتفعاً عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 0.2٪، وبلغ اجمالى عدد مراكز الأسعاف 1565 مركزاً عام 2020 مقابل 1516 مركزاً عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 3.2٪.

- بلغ إجمالى عدد الاطباء 31.3 الف طبيب (بشرى/ اسنان) عام 2020 مقابل 31.4 الف طبيب (بشرى/ اسنان) عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 0.3 ٪.

- بلغ إجمالى عدد أعضاء هيئة التمريض 24.1 الف ممرض عام 2020 مقابل 22.3 الف ممرض عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 8.1٪ .

- بلغ إجمالى عدد المستشفيات 1136 مستشفى عام 2020 مقابل 1130 مستشفى عام 2019 بزيادة بلغت نسبته 0.5 ٪.

- بلغ عدد الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل مصر 31 مليون و551 ألف كما وصل اجمالى عدد المتعافين من الفيروس حتى الأن 430198 متعافياً حيث وصل متوسط عدد المتعافين اليومى إلى 766 شخص بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وفقاًلأرشادات منظمة الصحة العالمية.