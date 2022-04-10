فوز حسام الشيخ بجائزة الدولة في العلوم الزراعية بإسهاماته العلمية فى الطب

الدقهلية - مرام محمد

فاز الدكتور حسام الشيخ على أستاذ مساعد التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعى بكلية الطب البيطرى جامعة المنصورة، بجائزة الدولة التشجيعية فى مجال العلوم الزراعية؛ تتويجا لمسيرته العلمية والبحثية فى مجال الطب البيطري.



وفى هذا الصدد، قال الدكتور حسام الشيخ لـ"اليوم السابع"، إن نشأته وحياته العلمية كان لها دورا هاما فى حصوله على الجائزة، مشيرا إلى أنه تربى منذ طفولته على احترام العلم والعمل والتفانى فى حب الوطن، حيث التحق بكلية الطب البيطرى جامعة المنصورة، وتفوق خلال سنوات دراسته، وتخرج من كليته الأول على دفعته بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، ثم عين معيدا فى قسم التوليد والتناسل بكلية الطب البيطري، وحصل على درجة الماجستير، مضيفا أن توفقه ونجاحه تكلل بحصوله على مهمة علمية تنافسية من قطاع البعثات فى مصر، سافر من خلالها لدولة اليابان، التى تعلم فيها العديد من التقنيات الجديدة فى مجال دراسته، ومكنته من تطوير إمكانياته العلمية والبحثية والحصول على درجة الدكتوراه.



وأضاف أن تكريمه من جامعة المنصورة عن أفضل رسالة دكتوراه، كان دافعا وتشجيعا له لمواصلة مسيرته العلمية والبحثية فى مجال الطب البيطري، مشيرا إلى أنه عاد لدولة اليابان بعدها للقيام بمهمة علمية أخرى، حيث حظت أبحاثه العلمية خلالها بتقدير واستحسان دولة اليابان ومصر، ونجح فى الحصول على جائزة أفضل بحث من جامعة ميازاكي، وجائزة أفضل بحث علمى من مؤتمر التكاثر الحيوانى فى اليابان.



وتابع أن عند عودته إلى وطنه مصر كان محملا بالكثير من الآمال حول أفكاره وأبحاثه العلمية فى مجال الطب البيطري، مشيرا إلى أنهم قاموا بإنشاء معمل تكنولوجيا التكاثر بكلية الطب البيطري، بتمويل ودعم جامعة المنصورة التى ساهمت بشكل أساسى فى إنشاء المعمل وتوفير كل ما يتطلبه المعمل من أجهزة حديثة، مؤكدا على أن المعمل ساهم بشكل كبير جدا فى تحسين الوضع البحثى للقسم.



واستطرد أنه تم ترقيته وتعيينه بعد ذلك أستاذ مساعد، وحصل على مهمة علمية أخرى للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حصل خلالها على العديد من الجوائز العلمية، أهمهم جائزة العالم Dr. Jerry Rains Memorial Award، ثم عاد إلى أرض الوطن ليحصد ثمرة اجتهاداته العلمية والبحثية المتميزة بفوزه بجائزة الدولة التشجيعية فى مجال العلوم الزراعية.



وأوضح أنه اهتم فى دراساته وأبحاثه بمجالين رئيسين، فاهتم خلال فترة تواجده فى اليابان بعمل أبحاث ودراسات علمية تطبيقية حول التكاثر فى الأبقار، ومحاول إيجاد كاشفات أو دلالات تمكنهم من الكشف عن الكفاءة التناسلية للأبقار، ومستقبلهم التناسلي، فضلا عن اهتمامه بالكشف عن المستقبل التناسلى للخيول، ومن ثم توجهه لدراسة الإجهاض فى الخيول، مشيرا إلى أنه نجح من خلال دراساته العلمية وضع تعديل جذرى فى العلاج المستخدم فى الإجهاضات أو ما يسمى بمرض التهاب المشيمة والذى بدأ يستخدم فى الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم انتقل لعدد من دول العالم.





الدكتور حسام الشيخ علي الفائز بجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الزراعية

عميد الطب البيطري بجامعة المنصورة وعلماء الجامعة الفائزون بجوائز الدولة التشجيعية

علماء جامعة المنصورة الفائزون بجوائز الدولة التشجيعية في مجال الطب البيطري