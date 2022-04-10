عصابة بالبرازيل تقيم ساحة انتظار وهمية بالقرب من حفلة وتنجح فى سرقة السيارات

فاطمة شوقى

أقنعت مجموعة من المجرمين يرتدون زي "البرتقال الصغير" العديد من سائقي السيارات بترك سياراتهم في مكان ما، وبعد مغادرتهم الحفل، اكتشفوا أنها خدعة.

وقالت صحيفة "لا بوث" الأرجنتينية، إن شرطة ساو باولو البرازيلية تحقق في سرقة ما لا يقل عن أربع سيارات تركت في ساحة انتظار زائفة بممتلكات في بيرديس ، في غرب سان بابلو ، على بعد كيلومتر واحد من مكان إقامة حفل موسيقي لفرقة مارون 5.

وقال المفتش رينادو فيسينتي كاستيلو ، من منطقة الشرطة 23 ، إن هذه القضية غير مسبوقة.

قال كاستيلو متفاجئًا: "ليس من غير المألوف أن تتم سرقة السيارات المتوقفة في الشارع في أيام المباريات ، لكنني لم أر قط هيكلًا مزيفًا تم إعداده لذلك"، وأبلغ أصحاب السيارات المسروقة في شكواهم عن خدعة شبه متقنة.

وقال أحد الذين تعرضوا للسرقة إنه كان يبحث عن مكانا أكثر أمانا بدلاً من ركن سياراته في الشارع ، وقاموا أصحاب السيارات بالدفع مقدما وذهبوا لمشاهدة الحفل، وعندما عادوا لم يجدوا موقف السيارات واكتشفوا أنهم تعرضوا للسرقة وأنه كان وهميا.