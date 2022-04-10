طقس الخليج.. أتربة فى السعودية وحار فى الإمارات والكويت

كتب أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج .

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودى أن يستمر تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية على شرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة الصغرى. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة. ولا يستبعد تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

الامارات:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاحد حارا نهاراً وغائما جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً على المناطق الشمالية والشرقية.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:13 والجزر الأول عند الساعة 14:24 .

الكويت:

مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار العالق .