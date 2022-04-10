اليوم السابع
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ضبط 23 طن أرز ودقيق وأسماك فى حملة تموينية مكبرة بالقليوبية

الأحد، 10 أبريل 2022 12:09 م
ضبط 23 طن أرز ودقيق وأسماك فى حملة تموينية مكبرة بالقليوبية دقيق مدعم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت مباحث التموين فى القليوبية، حملة على الأسواق ومخازن السلع لضبط كافة صور الغش والسلع المقلدة من مواد مجهولة المصدر والتى تضر بالبيئة.

 

أسفرت الحملة عن ضبط مخزنين لتخزين السلع وثلاجة لحفظ الأسماك وتم التحفظ على كميات من الدقيق والأرز والأسماك، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالقليوبية يفيد قيام حملة على الأسواق ومخازن السلع الغذائية لضبط السلع المنتهية الصلاحية والقضاء على كافة صور الغش ومراقبة أسواق التصنيع.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن للمواد الغذائية به 3 أطنان من الطحينة مجهولة المصدر و2 طن دقيق مجهول المصدر وبدون فواتير، وضبط مخزن لتجارة السلع الغذائية به 9 طن أرز أبيض وسكر حر و189600 عبوة بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.

 

كما تم ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها 9.3 طن أسماك مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة قبل البيع بالأسواق، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.


اخبار القليوبية

مباحث تموين القليوبية

ارز

سكر

دقيق

مخازن مواد غذائية

محافظة القليوبية

أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

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