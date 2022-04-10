اليوم السابع
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ضبط 226 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بمركز ديرمواس بالمنيا

الأحد، 10 أبريل 2022 01:46 م
ضبط 226 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بمركز ديرمواس بالمنيا المضبوطات
المنيا-حسن عبد الغفار

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شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والقضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.

من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ضبطت 226 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر وذلك خلال حملات تفتيشية بقرية البدرمان بمركز ديرمواس ، بالتنسيق مع مباحث التموين و الجهات المعنية، مشيراً إلى انه تم مصادرة كافة المضبوطات وفقاً للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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