ضبط 107 قضايا تموينية خلال حملة أمنية في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة حملة تموينية، لضبط المتهمين بحيازة سلع مجهولة المصدر، ومواد غذائية فاسدة، بالأسواق والمحلات التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير وضبط 107 قضايا غش تجاري، وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر بدون بيانات، بالإضافة إلى إدارة منشآت بدون ترخيص، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.