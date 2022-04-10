اليوم السابع
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ضبط حارس عقار قتل شابا داخل شقته بالبساتين بغرض السرقة

الأحد، 10 أبريل 2022 04:19 م
ضبط حارس عقار قتل شابا داخل شقته بالبساتين بغرض السرقة متهم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة ، من القبض على حارس عقار قتل شابا داخل شقته وسرق محتوياتها فى منطقة البساتين بعدما تعدى عليه بسلاح ابيض وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة داخل شقة سكنية بمنطقة البساتين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على على جثة شاب أثر إصابته ب3 طعنات متفرقة بجسده وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

 وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس عقار بقصد السرقة، وانه فر هارباً لأحد محافظات الصعيد، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأمن العام تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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