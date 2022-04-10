ضبط جرائم سرقة وانتحال صفة ومخدرات بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (164) قطعة سلاح نارى ، (174) قضية مخدرات وتنفيذ (86776) حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (7) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (15) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (16) متهم "لعدد 7 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ (7369) حكم قضائى متنوع.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان تواجد (أحد الأشخاص بدائرة القسم وبحوزتة سلاح نارى "طبنجة" بقصد التشاجر مع آخرين.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وتبين أنه (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة أسيوط).. وبحوزته (طبنجة وعدد من الطلقات)..بمواجهته أقر بأنه نظراً لحدوث مشاجرة بين نجل شقيقه وأحد جيرانه فحضر على إثر ذلك وبحوزته السلاح النارى المضبوط لمناصرة نجل شقيقه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبسه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية) بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام أحد الأشخاص "غير معلوم لديه " بخطف (هاتفه المحمول) ، ولاذ بالفرار مترجلاً .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن الهاتف المحمول المستولى عليه بحيازة (صاحب محل هواتف - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته ( الهاتف المحمول المستولى عليه – 3 هواتف محمولة مجهولين المصدر) ، وبمواجهته أقر بتحصله على الهواتف المستولى عليها من( أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) ، كما أضاف بعلمه بأن الهواتف من متحصلات وقائع سرقة ، وتم بإرشاده ضبط الأخير ، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها ، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب " الخطف " كما إعترف بسرقة الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة عميله بذات الإسلوب ، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه من إحدى وقائع السرقة على متطلباته الشخصية وتخلصه من باقى المضبوطات بإلقائها بالطريق العام ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف ، وإتهموه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة قصر النيل ، إشتبهت فى إحدى السيارات وبإستيقافها وسؤال قائدها عن التراخيص.. إدعى أنه يعمل بإحدى الجهات الحكومية وقدم كارنيه منسوب لذات الجهة بإسمه وبإستكمال الفحص تبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) ، وبحوزته (6 كارنيهات بإسمه منسوب صدورهم لعدة جهات حكومية – 2 كارنيه بإسم والده منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية وجميعهم "مزورين")، وبفحص السيارة قيادته تبين أن اللوحات المعدنية المثبتة عليها "مزيفة" وبالكشف الفنى عنها تبين أنها مقيدة بإسمه "منتهية التراخيص" وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة محل الضبط وبها تلاعب بالحروف المدونة عليها - لوحات معدنية مزيفه - ٤ لوحات بلاستيكية مزيفين بعدة أرقام مختلفة مثبت عليهم شعارات لجهات حكومية – جهاز إتصال لاسلكى "ووكى توكى").

بمواجهته إعترف بإنتحاله الصفة المشار إليها ، كما أقر بقيامه بإصطناع وتزوير الكارنيهات المضبوطة بحوزته بإستخدام جهاز كمبيوتر وطابعة إسكنر بمسكنه، كما أقر بحيازته لباقى المضبوطات.. وعقب تقنين الإجراءات بتفتيش مسكنه تم ضبط طابعه ألوان والمستخدمة فى عملية التزوير فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.