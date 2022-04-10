شوف ابتكارات رمضان فى قنا.. ماكينة القطايف تنتج 60 قطعة فى الدقيقة .. صور

قنا صابر سعيد

القطايف من أشهر ما يؤكل فى شهر رمضان، حيث يتميز الشهر الكريم بعدة مظاهر وأكلات تراثية بينها القطايف التى تقدم بحشوات مختلفة وتباع بأسعار تناسب الزبائن، ومع مرور السنوات يبتكر الصناع طرق جديدة لصناعة القطايف .

وبدقة ومهارة يبدأ الصانع فى التجهيز للماكينة مع درجة حرارة محددة حتى لا يعرض القطايف للحرق، والتحكم فى حجم الواحدة منها سواء صغيرة لحشو المكسرات أو كبيرة لحشوات اللحوم مع تحديد سعر واحد للكيلو، ولا يحتاج الأمر سوى ممارسة عدة مرات حتى يعتاد الصانع على الماكينة الجديدة التى توفر الوقت والجهد ولا تحتاج إلى العمل اليدوي، فحركة إلى الأمام والخلف قادرة على إخراج العديد من القطايف فى المرة الواحدة، ويصل سعر الماكينة بمكوناتها إلى 16 ألف جنيه، فى محافظة قنا 4 ماكينات فقط فى الشمال والجنوب مع عدد من الصناع الذين يعملون فى صناعة القطايف فى شهر رمضان بكل عام وينتظرون الشهر الكريم للكسب من تلك الصنعة التى تعلموها منذ سنوات.

وقال أشرف محمد، صانع قطايف، إنه تعلم صناعة القطايف منذ سنوات واعتاد على التواجد فى شهر رمضان بكل عام، وهذا العام اعتمد على ماكينة صناعة القطايف الآلية التى ظهرت لأول مرة هذا العام فى رمضان، وتوفر الوقت والجهد على الصانع، كما يمكن التحكم فى حجم القطايف التى تخرج منها، فمنها الصغير الذى يستخدم فى الحشوات مثل المكسرات ومنها الكبير الذى يستخدم فى حشوات اللحوم وكلاهما بسعر واحد بحسب الكيلو.

وأوضح أشرف، أنه لجأ إلى فكرة ماكينة القطايف بعد رؤيتها عند أحد الأشخاص بمدينة قنا هذا العام، ورغم أن تكلفتها تصل إلى 16 ألف جنيه بجميع معداتها إلا أنه فضل شرائها وذلك لتوفير الوقت والجهد، كما أنها لا تحتاج إلى خبرة كبيرة للصانع فممارستها أكثر من مرة تجعله يتقن استخدامها والتعامل معها.

وأشار أشرف محمد، إلى أن الماكينة تخرج 60 قطعة وأكثر فى الدقيقة الواحدة وذلك بحسب سرعة الصانع ودرجة حرارة النار، وهناك البعض يفضلون استخدام الجزء الأول من الصاج فقط حتى يتمكنوا من استخراج القطايف باللون المطلوب، ثم توضع للتهوية على مكان بجوار البائع وتصبح جاهزة للبيع، وكيلو القطايف يتراوح ما بين 20 جنيهًا و25 جنيها.























